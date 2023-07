El Sanchismo resiste porque a la derecha no le salen las cuentas

El vilipendiado Sanchismo que PP y VOX se han encargado de enarbolar tan peyorativamente en los últimos meses, y como estrategia de campaña para unas inusitadas elecciones en el cenit del verano, ha resistido más que notablemente tras el recuento de una noche electoral cuyos resultados, para bien o para mal, nadie esperaba. Desde luego el todavía presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contaba con mejorar sus resultados en prácticamente un millón de votos, aunque en el cómputo de diputados haya supuesto dos más, de 120 a 122. Pero es que el panorama político, social, mediático e incluso de las encuestas de última hora prometía un triunfo tan radical del bloque de la derecha, que esos 136 diputados del PP, por mucho que hayan aumentado en 47, y esos 33 diputados de VOX, con una estrepitosa caída de 19, sonaban ya anoche a victoria para nada, porque el objetivo de una derecha con dos cabezas que se ha trasvasado sus propios votos era derribar a Pedro Sánchez y sus socios, y con 169 diputados no va a ser posible. Punto.

Aunque Alberto Núñez Feijóo ha sacado pecho como objetivo ganador y le pide a Sánchez que no bloquee el gobierno que él pensaba conformar con los de Santiago Abascal, lo cierto es que ni él mismo esperaba un resultado tan pírrico y que el líder de VOX ya se confesó anoche “preparado para hacer oposición” o “para repetir las elecciones”. O sea, que el PP se ve solo. El único cartucho que le queda a partir de hoy a Feijóo es convencer al PNV, que ha sacado 5 diputados (uno menos que en 2019), siempre que también estuvieran dispuestos a colaborar con un gobierno conservador la diputada de Coalición Canaria y el de Unión del Pueblo Navarro (UPN). Solo así sumarían los imprescindibles 176. Pero el problema de partida es que los nacionalistas vascos se han encargado de ventilar durante la campaña que no irían con los de VOX ni a coger pesetas. Desde luego las negociaciones postelectorales suelen hacer incluso milagros, pero ya veremos...

Tampoco Pedro Sánchez lo tiene nada fácil, porque el único que ha mejorado en el bloque de la izquierda, inesperadamente, es él. Sumar, el proyecto aglutinador de Yolanda Díaz, no ha sumado tanto como se esperaba. De hecho, los 31 diputados que ha conseguido contrastan, muy a la baja, con los 35 que ya tenía solamente Podemos después de haber bajado de los 69 conseguidos en 2015... Pero el panorama electoral ha cambiado tanto en estos últimos ocho años, que los líderes políticos se ven obligados al borrón y cuenta nueva. Sánchez y su manual de resistencia han sobrevivido a que el desaparecido Ciudadanos, que en teoría era un partido integrado por muchas ideologías, haya sido absorbido casi íntegramente por el PP; a que sus socios naturales de la izquierda se hayan dedicado a dinamitar el propio ejecutivo durante una legislatura no solo marcada por la pandemia, sino sobre todo por la polémica ley del Sí es solo sí, y a que a continuación hayan discutido por el nombre en común con el que saldrían supuestamente a sumar, mientras buena parte de su electorado natural se le soliviantaba por las concesiones en Cataluña... Curiosamente ha sido allí donde el granero de votos socialistas ha aumentado espectacularmente, y de 12 diputados han pasado a 19, precisamente un incremento de 7 que son los que ha perdido ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), con lo que esa amenaza de Gabriel Rufián de “o Cataluña o VOX” se le puede volver en contra en cuanto Sánchez le recuerde públicamente quién está en disposición de permitir que Cataluña vuelva a los tiempos que no le importaría a VOX... El caso es que Sánchez sí tiene posibilidades de reeditar el gobierno anterior con los apoyos de antes, que pero esos partidos que lo apoyaron entonces, empezando por EH Bildu, que ha mejorado en un diputado y ha superado por primera vez al PNV, puede que ahora no tengan demasiada prisa porque comprendan que son ellos los que tienen la sartén por el mango y, en una situación tan ajustada, no les perjudique una repetición de elecciones el próximo otoño, o en plenas Navidades... En cualquier caso, es la formación liderada por el fugado Carles Puigdemont, Junts per Cataluya (JxCat), la que tiene la llave de la investidura si al menos se abstuviera.