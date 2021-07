El toque de queda regresa a España

El Gobierno de Canarias ha decidido recurrir al Tribunal Supremo, extremo al que no ha necesitado llegar el gobierno cántabro, que ha recibido el aval judicial y lo aplicará desde esta noche en 53 localidades.

La autorización del Superior catalán llega también dos días después de que el Superior canario denegara el permiso para establecer un toque de queda en las islas con mayor grado de incidencia de la covid, al estimar que no se ha acreditado que la situación actual de la pandemia represente un peligro tan grave o inminente que no se pueda afrontar con medios ordinarios menos restrictivos.

Es una medida que pretende proteger valores y derechos tan sentidos como la vida y la salud, aduce el alto tribunal de Cataluña, y lo considera una restricción y no una suspensión de derechos fundamentales, aunque advierte que aún no tiene notificación de la sentencia del Constitucional que dilucida sobre esa cuestión.

En Andalucía no hay cierre perimetral en ninguna localidad, después de que el Tribunal Superior andaluz no ratificara una orden de la Junta de Andalucía para confinar el municipio jiennense de Peal de Becerro, de unos 5.200 habitantes, al considerar que la norma no cumplía los principios de motivación, proporcionalidad, necesidad e idoneidad necesarios en relación con la intensidad de la medida pretendida.

No hay tampoco toque de queda ni ninguna comarca en nivel 3 de alerta o superior. La provincia almeriense se encuentra en nivel 1 entera, el mínimo, mientras las otras siete tienen algún distrito sanitario o algún área de gestión sanitaria en nivel 2 de alerta.

Así, están en nivel 2 los distritos de Bahía de Cádiz-La Janda y Campo de Gibraltar Oeste, en la provincia gaditana; los distritos de Guadalquivir y Córdoba, junto a las áreas de Córdoba Sur y Norte, en la cordobesa; los distritos Metropolitano y Granada, junto al área de Sur de Granada, en la granadina; el distrito Huelva Costa en la onubense; Jaén, Jaén Nordeste y Jaén Sur; Sevilla y Sevilla Este, y todos los distritos malagueños, excepto el de Serranía.

Toda la hostelería andaluza ha de cerrar como máximo a medianoche, aunque se permite permanecer una hora más, hasta la 1.00, sin servir comidas ni bebidas. Las celebraciones tienen que acabar a las 2.00 horas. En los pubs y discotecas de distritos en nivel 1 de alerta las personas pueden acudir a las pistas de baile, en exterior, con mascarilla y hasta las 2.00 horas. En los comercios los horarios habituales, con un aforo del 75 por ciento en nivel 2.