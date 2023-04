Esa Semana Santa cuestionable con Ana Obregón al fondo

Después de muchos años sin centrarme nada en la Semana Mayor y de los dos años de pandemia, en esta ocasión me he metido un poco más en la representación y muerte de Jesús sin pasarme en absoluto que eso ya lo hice en su momento y a tope. Ahora los años se notan. Como los medios de comunicación, por lo general, suelen lanzar titulares tópicos para que la gente no se enfade y deje de leerlos, escucharlos o verlos, yo voy a trazar ideas de unos borrones que he visto después de tantos años de ausencia.

Bien puede afirmarse que Ana Obregón ha sido más famosa que Jesucristo en esta Semana Santa que hoy termina, en Sevilla con la cofradía del Resucitado, ésa que en mis lejanos días de seguidor intenso del sacro acontecimiento no querían ver los capillitas y forofos hasta que fueron cambiando los tiempos y me alegro por la citada cofradía. Supongo que lo de considerar que la Semana Santa terminaba con la Soledad de San Lorenzo y la Canina tuvo que ver con la anécdota que describe la respuesta que alguien le dio a una persona que se quejaba del comportamiento desenfadado de muchos sevillanos en Semana Santa, cuando mientras que transita un Cristo muerto se están zampando una cerveza con caracoles: “Debe ser que como ya sabemos el final de la historia y gana el bueno porque resucita no tenemos que ser trágicos ni tristes”.

El 4 de marzo de 1966, en diálogo con una joven periodista, Maureen Cleave, amiga de los Beatles, que trabajaba en el Evening London Standard , John Lennon soltó aquella frase que a la postre lo llevaría a ser asesinado por un fundamentalista cristiano de cuyo nombre no quiero acordarme: «Nosotros somos más populares que Jesús», aseguró John Lennon. Poco tiempo después, con motivo de la gira por Estados Unidos, aquella frase estalló en la opinión pública y por más perdones que pidió John, bastantes medios de comunicación boicotearon la música de los de Liverpool y un buen número de cristianos se olvidaron del Evangelio y se dedicaron a quemar discos y posters de The Beatles y a tomar nota de una violación de lo inviolable: la vulneración de lo que da sentido a una vida y a una muerte.

Primero afirmaré que la Semana Santa es ideal para este momento histórico de encaje en el que no ha muerto lo viejo ni ha nacido lo nuevo y eso nuevo inspira temor y miedo en millones de personas. Es un temor que invita a mirar atrás, a la involución, a buscar las señas de identidad, las raíces. Tal vez por eso me llegué por mi barrio de San Vicente y, tras darme un baño de nostalgia y tristeza porque aquello ya no es mi barrio ni nada, me acerqué a las calles Baños y Goles y a la Puerta Real. Quería ver a las Siete Palabras, con ella procesioné varios años en mi niñez y adolescencia. Iba hermosa, muy serio su caminar, tres pasos entrañables, cuando yo salía eran sólo dos y llegué a estar en el último tramo del Cristo. Contuve mis lágrimas como pude. Tempus fugit.

A nivel global, son precisamente los efectos de la globalización, la velocidad de sus cambios, lo que puede conllevar el éxito de la Semana Santa en sus facetas espiritual y material, el negocio de la nostalgia de unos tiempos que no volverán ante la amenaza de la Inteligencia Artificial y lo que conlleva. Hay más nazarenos en Sevilla, más hermandades, la Semana Santa empieza el Viernes de Dolores. Mientras que en otras ciudades, como la misma Málaga, empiezan a escasear los ciudadanos para oficiar de costaleros, en Sevilla creo que no hay ese problema. Este tiempo lo mismo puede terminar con la Semana Santa por la cantidad de atracciones que ofrece y la laicización social, que impulsarla dentro de la industria de la nostalgia que no es precisamente monopolio de nosotros los mayores, me quedo algo preocupado cuando jóvenes de 25, 30 o 40 años muestran serios síntomas de nostalgia en lugar de centrarse en exclusiva en el futuro que ya habrá tiempo para el recuerdo de cuando se era feliz y sin embargo se ignoraba.

La eclosión de hermandades en Sevilla ha traído consigo aspectos que me han llamado la atención para mal, incluso me han indignado. Hay pasos e imágenes que no deberían hacer estación de penitencia oficial en Sevilla. Lo diré con claridad y que me crucifique el que quiera: hay policromías horrendas en algunos pasos. Hay, imágenes que en la tierra donde trabajaron Juan de Mesa, Martínez Montañés o Castillo Lastrucci no deberían tolerarse. Digo el pecado, pero no los pecadores porque los entendidos los conocen mucho mejor que yo.

Quien se acerque a Sevilla para contemplar la Semana Santa como manifestación de arte puede espantarse ante ciertas imágenes y ciertas decoraciones de pasos concretos. Hay un abismo entre las esculturas “de siempre” y otras, y uno se ve obligado a huir y acudir a las representaciones más clásicas para convencerse de que está en Sevilla. Cuidado con eso que es una herida en nuestra Semana Santa.

Igual que es una herida observar que con cada niño nazareno van dos e incluso cuatro personas cuidando de que el nazarenito esté a gusto. Igual que es una herida tanta sillita para evitar el cansancio. Los micro-asientos son a la Semana Santa lo que los paraguas recoge-caramelos a la cabalgata de Reyes Magos. Si usted no puede aguantar ni dos pasos para ver pasos, ahí tiene su casa, su televisión o su acera si está en la calle. Y, aun así, el espectáculo de unas aceras llenas de jóvenes derrotados es lamentable y yo me lamento.

Son los nuevos tiempos, con ellos hay que cargar, espero que esos nuevos tiempos no deseen acabar con el derecho a expresarse y quejarse, no todo lo que contienen debe ser mejor, por fuerza. Tampoco me sigue pareciendo correcto a estas alturas que se entone el himno nacional a la salida de algún paso. Si el creyente se siente ofendido por alguna conducta, en un estado aconfesional como el español puede que haya alguien molesto ante el hecho de que el himno lo acapare una religión por más que sea la mayoritaria. Me temo que esta observación va a ser aún más inútil que las anteriores, ya reza una canción de Gabinete Caligari “la fuerza de la costumbre es mi guía y mi lumbre”.