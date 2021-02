España recibe las primeras 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca

España ha recibido este sábado las primeras 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, la tercera contra el coronavirus que se administrará en el territorio nacional tras las de Pfizer y Moderna.

La nueva vacuna llega cuando la incidencia acumulada en esta tercera ola sigue descendiendo, aunque con la amenaza de una nueva variante, la brasileña, de la que ya se ha detectado un caso en Madrid, el primero en España, y el reconocimiento por parte del Ministerio de Sanidad de que la británica puede ser más grave y letal.

El Gobierno ha certificado este sábado la recepción de 196.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Univeridad de Oxford contra la covid para proceder, a partir del próximo lunes, al reparto entre las diferentes comunidades y ciudades autónomas, tomando como base la Estrategia Estatal de Vacunación, ha informado el Ministerio de Sanidad.

"Se trata del primer envío que la compañía farmacéutica realiza a nuestro país, tras su reciente autorización de comercialización para adultos mayores de 18 años por parte Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la aprobación de la Comisión Europea", ha explicado ese departamento, y ha recordado que la ministra Carolina Darias, anunció tras el plenario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de esta semana, a lo largo del mes de febrero, nuestro país tiene previsto recibir un total de 1.810.575 de dosis de esta vacuna.

Ha añadido Sanidad que "cabe recordar que la Comisión de Salud Pública, reunida en pleno este viernes y, siguiendo la evidencia científica generada en los ensayos clínicos, aprobó fijar en los 55 años la edad máxima de las personas que recibirán las dosis de AstraZeneca y la Universidad de Oxford en España".

El departamento de Carolina Darias ha señalado que "esta semana se ha aprobado que se empezará a vacunar con AstraZeneca a los profesionales y trabajadores sanitarios y sociosanitarios en activo no incluidos previamente en los grupos 2 y 3 y que el intervalo recomendado en la administración entre la primera y segunda dosis sea de, entre 10 a 12 semanas".

"Con la incorporación de los envíos previstos de AstraZeneca, el Gobierno de España tiene previsto distribuir a lo largo del mes de febrero más de 4 millones de dosis de vacuna contra el coronavirus COVID-19 de BioNTech/Pfizer, Moderna y AstraZeneca", ha explicado.

A las 1.810.575 dosis de AstraZeneca, cabría sumar las casi 2.200.000 dosis previstas de las vacunas basadas en ARN mensajero (BioNTech/Pfizer y Moderna), cuyo siguiente grupo al que se administrará será el de los mayores de 80 años, según Sanidad.

España se alinea con otros países como Bélgica o Italia, que han establecido el mismo tramo de edad y que es para el que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) emitió su dictamen favorable el pasado viernes, mientras que otros como Alemania o Francia lo han elevado a 65.

El motivo es que en los ensayos de AstraZeneca empezaron a realizarse en personas de entre 18 y 55 años, y meses después se incorporaron otras de entre 56 y 69, por lo que su eficacia no ha sido lo suficientemente comprobada en este grupo de población.

No obstante, la comunidad científica insiste en que ello no significa que esta vacuna no sea segura, sino de que se necesitan más ensayos para demostrar que es efectiva en los mayores de 55 años.

En concreto, a nivel global, la incidencia en España se situaba este viernes en los 750,7 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, una cifra similar a la de mediados de enero, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, que no los actualiza durante el fin de semana.

A la certificación de la recepción de este primer envío de AstraZeneca a España han asistido la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), María Jesús Lamas; el presidente de AZ España Rick R. Suárez; el jefe de Inspección y Control de Medicamentos, Manuel Ibarra; el jefe de la Unidad de Apoyo a la Dirección de la AEMPS,Antonio Blázquez.