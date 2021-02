España registra 724 muertos, récord de la tercera ola

Y aunque la curva de contagios desciende tímidamente, la perspectiva de recuperar la normalidad de los desplazamientos para Semana Santa se ensombrece.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, considera "difícil" que en Semana Santa haya una "movilidad normalizada" y que exista una libre circulación de personas en el tránsito aéreo o en el turismo.

Por ello, Montero ha aconsejado "no trasladar prisas ni presión por empezar la desescalada" y ha advertido de que el Gobierno estará "vigilante" para que la movilidad nacional se rija "por criterios exclusivamente epidemiológicos".

En el mismo sentido, la mayoría de los partidos políticos han pedido no generar "falsas expectativas" ante una posible mayor movilidad durante los días de Semana Santa y han coincidido en que la prioridad es "salvar vidas".

También el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha subrayado que ante una situación "muy difícil" con muchas muertes, ingresos y nuevos contagios, "no es ninguna prioridad salvar la Semana Santa", mientras que la presidenta de Navarra, María Chivite, ha dicho que "no es responsable abrir expectativas que no va a ser posible cumplir" y ha avanzado que no será posible la celebración de los Sanfermines en 2021.

España cerrará 2020 con una cifra de turistas extranjeros que no se recordaba desde los años 70 del siglo pasado, porque apenas llegarán a 20 millones, lejos de los 83,7 millones de 2019, como consecuencia del parón de la actividad en todo el mundo para frenar la pandemia de la covid.

En otro orden, España se ha sumado este martes al listado de países que reconocen la covid-19 como enfermedad profesional de los sanitarios, cuando hasta ahora sólo era una contingencia profesional derivada de un accidente de trabajo.

Tras el visto bueno del Consejo de Ministros, la SARS-CoV-2 pasa a ser enfermedad profesional para el colectivo sanitario, sociosanitario, así como celadores y profesionales que desempeñan su trabajo en el ámbito de la Sanidad.

Este cambio implica una mayor protección ya que da derecho a que la empresa complete las retribuciones que se reducen en los periodos de la baja para que los trabajadores cobren el 100 % del salario y evita tener que acreditar el contagio mediante un parte de accidente, ya que se da por demostrado que el origen es de carácter laboral.