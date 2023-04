España se podría enfrentar a un verano inusualmente cálido, ya que se prevén temperaturas por encima de la media según eltiempo.es, que ha analizado las previsiones trimestrales de mayo, junio y julio, así como del trimestre estival (junio, julio y agosto) para ver las tendencias en precipitación y temperatura que se esperan para este verano.

En concreto, las previsiones indican que tanto mayo, junio y julio traerán temperaturas muy por encima de lo normal en España, mucho más cálidas de lo normal en todo el interior y más cálidas de lo normal en el resto del país, salvo en Canarias, donde las temperaturas podrían estar ligeramente por encima de la media.

Los meses correspondientes al verano climatológico traerán un ambiente mucho más cálido de lo normal en prácticamente toda la Península, con anomalías térmicas positivas, es decir, por encima de lo normal en Baleares y ligeramente por encima de lo normal en Canarias.

En cuanto a las precipitaciones, podrá haber un trimestre de mayo, junio y julio con precipitaciones ligeramente por debajo de lo normal en el interior de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Extremadura, gran parte de Castilla-La Mancha y Andalucía.

En los meses de verano, eltiempo.es añade que la previsión no muestra anomalías pero, teniendo en cuenta que en verano normalmente apenas se registran precipitaciones, las perspectivas no son buenas. En este sentido, precisa que no quiere decir que no vaya a llover en algún momento, ya que hace alusión a medias para el conjunto del país a lo largo de tres meses.

Sin lluvias importantes a la vista, con un ambiente más cálido de lo normal y seco, el soporte digital de información meteorológica en España alerta de un "caldo de cultivo" para propagación de incendios que, ante un ambiente de baja humedad y más cálido, podrían ser más graves, sin descartar la responsabilidad humana.

En los últimos años, eltiempo.es recuerda que España ha experimentado veranos más cálidos de lo normal, lo que ha llevado a un aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología, los veranos en España se han vuelto cada vez más cálidos desde la década de 1980 y duran cinco semanas más que en esa época, con nueve días más por década, lo que provoca mayor riesgo de incendios forestales, sequías y problemas de salud relacionados con el calor, como golpes de calor y deshidratación.