Esto dice la denuncia falsa de Malasaña

El joven español de 20 años que denunció falsamente que fue víctima de un brutal ataque homófobo hace unos días en el madrileño barrio de Malasaña ha reconocido finalmente hoy a la Policía Nacional que lo hizo a instancias de su novio, que desconocía lo ocurrido, y para ocultarle que las heridas y laceraciones fueron fruto de una práctica masoquista consentida con otros dos hombres.

El programa de Antena 3, Espejo Público, ha difundido el contenido de la denuncia del joven:

«Serían las 17:15 h de la tarde y al llegar a la puerta de mi casa, observo a ocho individuos corriendo hacia mi de frente. Iban de negro, con sudaderas negras y una capucha blanca. Yo abro el portal y ellos entran el interior. Entonces yo entro también. Están parados, se me quedan mirando y me dicen ‘maricón, que eres un maricón, maricón’. Y yo les respondo: ‘¿Y qué?’. Entonces se abalanzan sobre mi, me ponen contra la pared, me colocan una navaja en el cuello y la boca y me dicen ‘si hablas te apuñalo la boca’. Entonces me tiran al suelo. Uno se sienta sobre mi espalda y otros me agarran piernas y brazos para inmovilizarme. Me arrancan la camisa y la gorra. Entonces me bajan el pantalón y la ropa interior mientras me gritan: ‘Maricón, comemierda, asqueroso’ y dicen algo del anticristo. Entonces empiezan a rajarme en los dos cachetes del culo.

Una señora mayor desde la calle ve lo que está pasando en el portal, golpea el cristal y grita: ‘¡Qué hacéis? ¡Dejadlo!’. Entonces me sueltan y salen corriendo. Me salvó esa mujer. Al liberarme me fui a casa y al llegar llamé a mi novio, le dije que cogiese cosas para coserme las heridas del culo y le conté lo sucedido. Cuando venía para casa se encontró a una pareja de policías y les contó lo sucedido. Ellos le recomendaron que fuéramos a un centro médico y luego a denunciar a la policía. Entonces nos fuimos a la Fundación Jiménez Díaz».