Indignación entre los médicos por la pregunta 84 del examen MIR

" No solo las condiciones laborales no son las idóneas en la actualidad para los futuros médicos en comparación con otras especialidades , sino que además ahora en el propio examen MIR se contribuye a recordarlo, sin contemplar ni sopesar entre las opciones de respuesta la realidad que padecen los profesionales de Atención Primaria: el fuerte síndrome de burnout que padecen muchos médicos de familia por la situación de precariedad que está instaurada desde hace años", añaden en un comunicado.

Médico de 50 años que con frecuencia acumula retraso de 2 horas en la consulta, creando algún conflicto, aunque es el que tiene menor cupo de pacientes. Empieza su jornada laboral antes de la hora para planificar y adelantar su trabajo, pero siempre es el último en salir. Explica: «no soporto dejar algo a medias, soy muy perfeccionista, tengo muchas cosas que hacer además de las visitas (burocracia, papeleos) y no tengo tiempo para nada más. No sé cómo lo hacen mis compañeros que tienen familia, aficiones... Yo no tengo tiempo ni para ir al gimnasio. Los fines de semana me quedo en casa, descansando. No tengo vida social.» A la exploración se aprecia una preocupación por los detalles, el orden y las normas, una incapacidad para discernir lo que es urgente y prioritario de lo que no lo es, una conducta inflexible y una incapacidad para delegar. ¿Cuál de las siguientes sería la orientación diagnóstica?:

1. Trastorno esquizoide de la personalidad.

2. Trastorno narcisista de la personalidad.

3. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad.

4. Trastorno de la personalidad no especificado.