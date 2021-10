Felipe González carga contra Pablo Casado por la renovación del CGPJ

El expresidente del Gobierno Felipe González ha asegurado esta tarde que "no tiene explicación" que en los acuerdos entre PSOE y PP para renovar órganos constitucionales se haya dejado fuera al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que el argumento que han dado "tiene todavía menos explicación".

González ha hecho estas declaraciones en Mérida, donde ha participado en una mesa redonda dentro del XIII Congreso Regional del PSOE, que se celebra hasta el domingo,

"Se lo he dicho a Casado y no me importa decirlo en público", ha dicho el expresidente: "usted cumpla la ley y después proponga el cambio que quiera, tiene derecho a proponerlo, pero ser constitucionalista es cumplir la ley que es acorde con la Constitución".

Además, se ha preguntado por qué quiere cambiarla ahora y cree que "a lo mejor piensa que en los próximos cinco años, si se renueva el órgano, no va ganarse un colín".

En opinión de González, "a uno no tiene que gustarle la ley vigente, la que sea, puede querer cambiarla, pero la ley tiene que cumplirla y una vez que la cumpla propone cambiarla, pero usted no puede violentar la Constitución llamándose constitucionalista".

"Eso me duele más como constitucionalista que el que alguien que ya sé que está en contra, como estos tipos que hablan de lo que no debía haber pasado (en referencia a Otegi) lo diga", ha dicho.

En este sentido, se ha preguntado "por qué no la cumplen los que dicen que la defienden" y ha criticado que "parece que la autoridad máxima" es el comisario de Justicia de la UE "hacia el que tengo todos mis respetos", pero debería decir "qué modelo alternativo propone o si es un modelo inventado ideal".