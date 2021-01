Filomena podría modificar la evolución de la pandemia en España

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha afirmado este jueves que la reducción de la movilidad por la borrasca Filomena tendrá "algún impacto" en la evolución de la pandemia, aunque ha admitido que es pronto para cuantificarlo.

En rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad para valorar los últimos datos de incidencia del covid, Simón ha insistido en que la borrasca -a la que se ha referido como "nuestra querida Filomena"- tendrá "algún impacto" si bien ha admitido que desconoce "si será mucho o poco".

No obstante, ha reconocido que el hecho de que la gente esté saliendo menos de casa y haciendo teletrabajo y los lugares de socialización estén cerrados coloca a los ciudadanos "en una situación en la que, indirectamente, se respetan más las normas, aunque no lo hagan a propósito y esto tiene un efecto. No sabemos cuánto será"

Por consiguiente, para Simón, la borrasca Filomena tendrá algún tipo de efecto. "Sería lógico", ha dicho.

Preguntado por si deberían posponerse las elecciones catalanas, Simón ha considerado que dado que la convocatoria es el 14 de febrero hay todavía "un margen" para valorar las decisiones con tiempo suficiente.

Simón ha subrayado que su posición nunca será sobre las elecciones catalanas. "Nosotros vamos a hablar sobre eventos multitudinarios en cualquier lugar de España, nunca vamos a hablar de otra cosa".