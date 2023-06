José Cobo Cano, nombrado arzobispo de Madrid

Cobo Cano toma el relevo a Carlos Osoro, que nació en Castañeda (Cantabria) el 16 de mayo de 1945 y cursó, entre otros, estudios de magisterio, pedagogía y matemáticas, y ejerció la docencia hasta su ingreso en el seminario para vocaciones tardías colegio mayor El Salvador de Salamanca para realizar, en la Universidad Pontificia, los estudios en Filosofía y en Teología.

Fue ordenado sacerdote el 29 de julio de 1973 en Santander, en febrero de 1997 fue nombrado obispo de Ourense, y posteriormente fue arzobispo de Oviedo de 2002 a 2009, de Valencia de 2009 a 2014, y de Madrid desde el 25 de octubre de 2014.

Además, desde junio de 2016 es ordinario para los fieles católicos orientales residentes en España y desde marzo de 2020 es vicepresidente de la CEE.

Fue designado cardenal por el papa Francisco el 19 de noviembre de 2016, mientras que el 23 de diciembre de 2017 fue nombrado miembro de la Congregación para la Educación Católica.

En la rueda de prensa para la presentación de Cobo Cano ha agradecido su «generosidad» por ponerse al frente y al servicio de esta diocisesis «que le vio nacer y crecer», y ha agradecido la experiencia de ser obispo: «he querido dar mi vida y he sido muy feliz en los lugares donde he estado, donde he querido y conocido a la Iglesia, que es mi vida y mi pasión».