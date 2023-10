«La amnistía no pondrá fin al independentismo catalán»

Hablar con socialistas históricos es siempre enriquecedor. Desde las ponencias constitucionales, la llegada al poder en 1982, hasta el fin de la etapa de Felipe González en 1996, han sido protagonistas de los últimos cuarenta años en España. Un capítulo crucial en la historia reciente de nuestro país. ‘Aquel PSOE’, escrito por Virgilio Zapatero (Cisneros, 1946), ofrece una visión detallada y exhaustiva de los logros y avances logrados durante ese tiempo, centrándose en los aspectos económicos, políticos y sociales. Zapatero , miembro del gabinete de Felipe González y rector de la Universidad de Alcalá , entre otros muchos cargos de responsabilidad, ha sido testigo de excepción y protagonista de aquel decisivo momento, mostrando cómo el gobierno de González impulsó una serie de reformas y políticas que transformaron el país y mejoraron la calidad de vida de la población. El autor habla de aquello en lo que participó durante un período que va desde su ingreso en el PSOE en 1972 hasta su dimisión en 1993 como diputado y como presidente de la Comisión Constitucional . Su perspectiva está centrada en la obra legislativa, pues fueron más de quinientas las leyes, además de miles de decretos, que tuvo que coordinar en aquellos once años. Pero no ha querido dejar a un lado toda la actualidad política nacional, en plenas conversaciones para que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente del gobierno de la nación.

Para muchos de nosotros fue el acontecimiento que cambió nuestras vidas. Muchos de nosotros abandonamos por unos años (otros lo hicieron definitivamente) sus profesiones y nos vimos arrastrados a la política activa. En mi caso, puse entre paréntesis mi carrera académica a la que no volví sino diecisiete años más tarde. Hubo en ello algo de honor y también algo de sacrificio profesional.

Fue la propia democracia -nuestra acción en el parlamento y en los ayuntamientos- la mejor escuela. Fue practicando la democracia por primera vez como aprendimos los fundamentos mínimos de la misma: el pluralismo, la convicción de que no existen en política verdades absolutas sino arreglos provisionales, fórmulas de compromiso entre diferentes, la separación de poderes, la existencia de contrapoderes, etc...De ahí la importancia de aquel Congreso Extraordinario del PSOE en 1979. Tras aquel Congreso, éramos ya un partido aseado y europeo; un partido socialdemócrata.

Se trata de tiempos históricos con problemas diferentes a resolver y con líderes de biografías profesionales también diferentes. No sé si tiene mucho sentido la comparación. Tal vez la diferencia más profunda sea la distinta manera de entender la política; la forma de hacer política.

Llegan las elecciones del 77 y, a pesar de todo, triunfa la UCD. ¿Cómo sentó aquello?

Tal vez mis compañeros no estén de acuerdo totalmente en lo que le voy a decir. Pero yo considero que fue una suerte para España. Porque los dos principales partidos, UCD y PSOE, representando a la mayoría de la derecha y a la mayoría de la izquierda, formaron el núcleo duro del gran consenso que dio a luz la Constitución vigente integrando. Fue un resultado mejor que el que yo preveía

¿Cuál fue la legislatura que más hizo cambiar a España?

Sin lugar a dudas fue la Legislatura Constituyente (1977-1979) y la primera Legislatura socialista (1982-1986). Además de la aprobación de la Constitución, fueron años en los que se manifestó en toda su potencia la fuerza transformadora de la Carta Magna.

¿Cómo definiría al Felipe González entre 1982 y 1996?

Decía Ortega y Gasset que un hombre de Estado es aquel que tiene una idea clara en la cabeza de qué hacer con el país. Felipe la tenía, la exponía, la defendía y la llevaba a la práctica asumiendo los costes de gobernar con ideas. Los líderes de verdad no son los que halagan a los ciudadanos y les siguen; estos son los demagogos. Ha sido y sigue siendo uno de los grandes hombres de Estado que han aparecido en la historia de España.

¿Cuál fue el annus horribilis del PSOE?

1979. Fue el año en el que la oposición cuestionó gravemente y sin fundamento, como se vio, el resultado de las elecciones; comenzó a aparecer como recurso político la descalificación del adversario; apareció con fuerza un nuevo tipo de justicia (la justicia mediática) que condenaba al margen de la Administración de Justicia, en la que también comenzaron a aparecer los jueces estrella como héroes populares en busca de protagonismo... Todo ello nos sorprendió.

¿Realmente tan mal se llevaban Guerra y González como lo pintaban entonces?

Yo no lo viví así; y trabajé con ambos. Había diferencias respecto a cómo hacer frente al acoso al PSOE que comenzaba a aflorar y al tratamiento a aplicar a las tensiones internas del partido (entre los llamados guerristas y renovadores). Pero eran diferencias que nunca quebraron el respeto e incluso el afecto entre ambos. Al menos ese es el recuerdo que yo tengo de mis conversaciones y tratos con ambos.

¿Cuánto daño le hizo El Mundo y los GAL al gobierno de Felipe González?

Siempre estuvimos convencidos de que aquellos asesinatos de los GAL eran residuos de épocas pasadas que el Gobierno socialista estaba intentando desmantelar por todos los medios. Lo cierto es que se conocieron y se condenaron a los autores materiales de aquellos crímenes. Pero ya se había extendido en España la cultura de la sospecha y no faltaron quienes se empeñaron a situar la X en el Gobierno y en su presidente. El Tribunal Supremo puso las cosas en su sitio: allí no había ninguna X.

¿Y Filesa?

Sí; ahí creo que el PSOE cometió un gran error. Se embarcó en unos costes electorales (la OTAN) superiores a sus ingresos y recurrió a la financiación irregular. Esto fue demoledor para el prestigio del PSOE y quebró la unidad interna del partido en torno a las responsabilidades.

Hablemos del otro PSOE que comienza a gestarse desde 1999. ¿Fue Rodriguez Zapatero quien comenzó a borrar la socialdemocracia del partido?

Rotundamente no. Como toda obra política la gestión de Rodríguez Zapatero tuvo sus luces y sus sombras. Entre sus luces yo citaría la ampliación de los derechos civiles; y esto figurará siempre entre sus aportaciones a la historia de España y a la historia del socialismo. Sus sombras tienen que ver más con su optimismo natural que le llevó a desconocer la dureza de una crisis económica que ya se había abatido sobre España. Y, sobre todo, con la pésima gestión de la tramitación del Estatuto de Cataluña y que está en el origen de los presentes males.

¿Por qué se le ha concedido tanto siempre a los nacionalismos?

Porque no hemos querido aceptar que el nacionalismo sólo se sacia con la independencia. Todo lo que se le conceda será entendido por ellos como una parte nada más de lo que les corresponde. Fuimos ingenuos al pensar que el nacionalismo excluyente podía saciarse con concesiones crecientes. No ha sido así y nunca lo será.

Lo vemos ahora con su exigencia de amnistía. A lo largo de la historia las amnistías han sido recursos útiles para hacer posible el tránsito de una dictadura a una democracia o para acabar con guerras civiles o movimientos rebeldes. Son el último acto con el que se pone fin a dichas crisis y se reintegra a todos en el orden constitucional. Esta amnistía no pone fin a nada . Los amnistiados aseguran que volverán a hacerlo, pero mantienen vivo el conflicto para avanzar hacia la independencia.

¿Qué opinión le merece Pedro Sánchez y su llegada a lo más alto del PSOE?

Me rechina que se hable de sanchismo. Hay políticas de Sánchez que han sido positivas y otras políticas que no comparto. Sánchez ha gobernado en momentos bien difíciles. Ha afrontado con notable éxito la crisis económica, la pandemia del Covid y la política económica en general. Pero ha incurrido en el mismo error (agravado) que Rodríguez Zapatero. Dividir el país en dos bloques, buenos y malos, y pensar que se puede armar una mayoría de progreso con nacionalistas excluyentes y neo-carlistas sediciosos como Puigdemont. ¿Qué está pasando en la izquierda para que haya sustituido su estrella polar -la lucha por la igualdad- por políticas identitarias? No lo sé.

¿Con qué líder histórico del PSOE lo compararía y por qué?

Con ninguno. No sé si tendrá quien le imite en el futuro, pero no encuentro en el pasado a ninguno que le sea comparable.

¿Cree usted que, a la larga, el PSOE pagará los platos rotos de gobernar con Bildu o los separatistas catalanes?

Sí; creo que el PSOE pagará un precio muy alto. Si el socialismo une su suerte a esa confederación de minorías identitarias, de nacionalistas e independentistas corre el riesgo no solo de perder el rumbo marcado por su estrella polar – la igualdad- sino también de convertirse él mismo en un problema para la España constitucional. Ojalá me equivoque.