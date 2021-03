La crisis en Ciudadanos se cobra la primera baja en el Congreso

El diputado de Cs en el Congreso Pablo Cambronero se ha dado de baja del partido y ha pedido integrarse en el Grupo Mixto del Congreso "para defender el programa electoral" que firmó y por no compartir "la deriva sanchista de Inés Arrimadas", según ha comunicado a través de las redes sociales.

"No me integro en ningún grupo político, haré lo que prometí hacer. Gracias a Ciudadanos por haberme dado tanto este tiempo", ha señalado en Twitter.

Cambronero ha sido muy crítico, junto a la diputada Marta Martín, con la estrategia de Inés Arrimadas dentro del grupo naranja, que se queda así con nueve escaños.

A través de una carta enviada a sus compañeros del grupo, Cambronero, diputado por Sevilla y policía nacional de profesión, explica que ha tomado esta decisión después de constatar que no podía cambiar "una estrategia y un giro ideológico a la izquierda" en el que no cree.

Señala también que no podía seguir a las órdenes de la dirección de una formación que en plena pandemia se dedica a "realizar estrategias y pactos que no comparte" al referirse, entre otras cosas, al apoyo de Inés Arrimadas a las prórrogas del estado de alarma o a la negociación de los Presupuestos.

Ciudadanos, con Albert Rivera al frente, recuerda en la misiva, prometió que jamás pactaría con Pedro Sánchez, socio de Podemos, ERC y EH Bildu y por eso, viendo los cambios de la nueva dirección y tras comprobar en la ejecutiva del lunes "que todo sigue igual", no puede seguir, explica.

A partir de ahora, señala, votará en conciencia y siguiendo los principios del programa electoral que apoyó, defendiendo la democracia "que está seriamente amenazada"

"Yo no he cambiado, mi partido, sí", subraya, insistiendo en que las convicciones "no se venden ni se compran y, menos aún, se cambian, nos voten los españoles o no".

"Dije no al sanchismo y lo mantengo", afirma Cambronero para despedirse diciendo que al igual que él, la inmensa mayoría de los afiliados "no puede quedarse mirando mientras el proyecto pierde rumbo" y que intentará continuar donde Rivera dejó ese proyecto.

Pablo Cambronero, uno de los diputados naranjas más desconocidos, es el último cargo que abandona esta fuerza política después de la operación fallida de la moción de censura en Murcia de la semana pasada, que ha empezado a debatirse hoy y que, salvo sorpresas, no saldrá adelante en la votación de mañana porque tres diputados de Cs se echaron atrás de manera inesperada.

Más de una decena ha dejado sus cargos en estos últimos días, como es el caso de Toni Cantó, que aún sigue afiliado, mientras que otros se han marchado al PP, entre ellos el senador y exsecretario de Organización Fran Hervías.