La factura de la luz de junio ya es la más cara de la historia con los precios de las tres primeras semanas del mes y, si no se produce una bajada en los próximos días, el recibo del usuario medio superará el máximo que se alcanzó en el primer trimestre de 2012.

Según el análisis efectuado por Facua-Consumidores en Acción sobre la evolución de la tarifa semirregulada (PVPC), si se extrapolan a un mes completo los precios aplicados del 1 al 21 de junio, el recibo del usuario medio sería el más caro de la historia, alcanzando los 88,76 euros (impuestos incluidos).

Así, la factura superaría su importe más alto hasta la fecha, los 88,66 euros del primer trimestre de 2012, según un comunicado difundido este lunes por la organización de consumidores.

Con los datos de las tres primeras semanas de junio, la factura del usuario medio sufriría una subida interanual de 28,18 euros, un 46,5 % por encima de los 66,58 euros que representó el recibo en junio de 2020 (la factura del usuario medio del pasado mayo fue de 82,13 euros).

El usuario medio utilizado por Facua en sus análisis tiene una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo de 366 kWh mensuales.

En cuanto a los porcentajes de consumo en los tres tramos horarios del nuevo sistema de facturación, la asociación ha tomado como referencia el actual perfil de usuario medio sin discriminación horaria publicado por la CNMC, que consume el 45 % de la electricidad en el horario valle, el 29 % en el horario punta y el 26 % en el horario llano.

Facua reclama al Gobierno soluciones ante los "brutales" incrementos tarifarios que continúan aplicando las eléctricas y un cambio en el nuevo sistema de facturación por tramos horarios en vigor desde el 1 de junio, que representa por sí solo un incremento en el precio de la energía consumida "para un altísimo porcentaje de consumidores y perjudica especialmente a las economías más desfavorecidas".

La asociación critica asimismo que la bajada media del 14,2 % en el precio del término fijo de la factura, la potencia contratada, resulta "absolutamente insuficiente", máxime teniendo en cuenta que durante los gobiernos de Mariano Rajoy se incrementó en un 103 %.

El precio del kW ha pasado de 4,30 euros mensuales (para un mes de 30 días) a 3,69 euros de media (3,21 euros en horario punta más 0,15 euros en valle y el margen de comercialización de 0,33 euros).

La asociación lamenta que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no haya manifestado públicamente que la CNMC debe modificar los horarios, con el adelanto del periodo valle a las 22.00 horas de lunes a viernes, una petición que sí ha trasladado a Competencia la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra.

Aunque valora el recorte de 1.000 millones en las sobre retribuciones a las eléctricas por la no emisión de CO2 en las centrales hidráulicas y nucleares, Facua insta al Gobierno a cumplir la promesa de aplicar una tarifa más baja para los primeros kilovatios hora (kWh) consumidos, uno de los compromisos incluidos en el acuerdo firmado por PSOE y Unidas Podemos en diciembre de 2019.