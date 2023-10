La hipersexualización de las niñas: un grave problema que deshumaniza, cosifica y daña

A esa edad, añade Herradón, una menor no es capaz de detectar que hay filtros, edición de imagen, una «mentira», y esto genera una gran frustración y una merma en su autoestima.

Pero la cuestión, precisa, no se limita a la ropa, se extiende a las conductas. «En los coles vemos que replican bailes hipersexualizados que ven en las redes sociales, poses, formas de moverse. Una ‘influencer’ de 25 años es el referente de una niña de 6 y esta percibe que la mujer debe ser un objeto de deseo y de repente tienen la necesidad de gustar. Desde muy pequeñas buscan encajar en un modelo inalcanzable, de una belleza muy normativa. Ya en la infancia les llega que no todos los cuerpos son válidos» , denuncia.

Así, insiste Otero, interiorizan que lo relacionado con las mujeres no tiene el mismo valor que lo masculino, y se dan cuenta de que sólo «son protagonistas allá donde se las ve bellas, casi perfectas» , esa es la forma de obtener más ‘likes’ y aplausos.

¿Y si las niñas no llegan a responder a esa imagen ideal? La experta responde: Photoshop, filtros, trastornos de alimentación y autolesiones.

Contribuye una publicidad hipersexualizante, no sólo por el tipo de ropa, sino por las modelos infantiles con miradas, poses y gestos sexualizados como si fueran adultas. Y la estética sexual está presente en televisión, series, redes, videojuegos...

La pensadora feminista y exdirectora del Instituto de las Mujeres, Beatriz Gimeno, enmarca esta hipersexualización temprana en una «reacción del patriarcado» a los avances en igualdad que refuerza los roles tradicionales e introduce una gran presión y «disciplinamiento sobre los cuerpos» y los comportamientos: un control sobre el físico que persigue convertirlas en objetos de deseo, en seres a disposición del otro.

Y eso «genera mucho sufrimiento»: «la que no da el tipo, la que está más gorda, todas se sienten feas, piensan que les falta algo». A esas edades, puntualiza, «una quiere ser aceptada y querida, no señalada». Se las presiona para que se sexualicen muy pronto, cuando no están en condiciones de rebelarse ni quieren ser la rara de la clase.

Otero advierte de que acceden a contenidos «tremendamente misóginos desde edades muy tempranas», muchas veces sin ningún tipo de acompañamiento: «Es muy preocupante que nos encontremos en las aulas de cuarto y quinto de primaria a alumnado que te verbaliza que consume pornografía».

Herradón reconoce que la mayoría del alumnado de sexto de primaria ve porno, una fuente de información sobre la sexualidad misógina y violenta que redunda en la cosificación de las mujeres.

Pero también el mercado es un actor importante en la hipersexualización de las niñas. En las colecciones infantiles hay bikinis con relleno para niñas de tres años, faldas de cuero, minifaldas exageradas y escotes hacia el pecho, rejillas...

Gimeno habla de la «comercialización de la vida»: «El capitalismo influye, el mercado presiona en el mismo sentido», asegura.