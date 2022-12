La huida desesperada de Henry: Jugarse la vida 2 veces en el hueco del timón

En la otra, tomada en 6 de octubre de 2020, se aprecian la siluetas a contraluz de tres hombres sentados sobre el timón de Champion Pula, un petrolero con base en Bergen que había partido diez días antes de Lagos y con el que siguió hasta Noruega, ya retenido a bordo como polizón desde que lo descubrieron en Gran Canaria. No es un dato que las autoridades ignoren; figura en su expediente, así que no tiene inconveniente en señalarse en la escena. «It’s me», dice.

«He visto a gente morir. Decidí irme lejos para sobrevivir». Por eso huyó Henry A.; por eso y porque no ve otra manera de ayudar a su familia. «No hago nada malo, no soy un ladrón», recalca este ciudadano nigeriano, que ha pedido a España que le reconozca como beneficiario de protección internacional por circunstancias de especial vulnerabilidad, petición por ahora admitida a trámite.

«Estábamos los tres agotados. Al segundo día estuve a punto de rendirme. Para mis dos compañeros era la primera vez, no habían viajado, no sabían sobrevivir», cuenta. Comida tenían alguna, pero o bien no servía de nada sin agua, o bien les provocaba más sed.

El siguiente desafío consistió en soportar el tiempo sin reloj y en un agujero sin luz, donde cualquier intento de asomarse para ver lo que había fuera suponía arriesgarse a caer al océano. Y, por fin, sobrellevar como pudieron el sueño, dando cabezadas, pero siempre en alerta. «Si te duermes y te caes, olvídate», apunta Henry. Las salpicaduras de las olas y la turbulencia del motor que los empapaban a cada poco les recordaban el peligro, si acaso lo habían olvidado.

Así que este ciudadano nigeriano resume así en qué consistieron la mayor parte de sus más de 250 horas en el mar, 11 días: «Pasábamos el día rezando. No sabíamos adónde iba el barco, solo rezábamos para que parara». Lo dice tan convencido del resultado, que repite varias veces a lo largo de la entrevista que fue Dios quien los rescató.

Cuando un día sintieron que el motor del barco aminoraba la marcha, primero, y luego se paraba, respiraron. «Gracias a Dios, porque estábamos a punto de rendirnos. Si hubiera seguido navegando algunos días más, ninguno hubiéramos sobrevivido».

Después, intentaron avisar a gritos a otros buques que pasaban cerca del Alithini II en el trasiego del puerto de La Luz... hasta que los vieron los prácticos del puerto y alertaron a Salvamento.

Los tres han pedido asilo y ya han recibido sus documentos provisionales de solicitantes de protección internacional, el resguardo blanco que dentro de seis meses ya los autoriza a trabajar. Henry no ve la hora que llegue ese día. Mira de nuevo a su foto bajo el casco enorme del Alithini II y se sincera antes de despedirse: «Casi no lo puedo ni creer, esa foto me hace pensar que esta vida no es fácil. Gracias, Dios, por haberme rescatado».