La influencia de la pornografía en las violaciones grupales a menores

Pese a que los Mossos y la Generalitat insisten siempre en que el abordaje de las violencias sexuales se debe enforcar desde distintos ámbitos y no solo el policial, en la reunión extraordinaria de hoy se analizará por qué en Badalona se han registrado cinco casos en pocos meses y cómo se puede abordar esta situación.

Los Mossos d’Esquadra celebran hoy una reunión extraordinaria para analizar el fenómeno de las violaciones grupales a menores en Badalona, mientras que el Ayuntamiento de esta población ha convocado un pleno para rechazar la última agresión sexual de varios jóvenes contra una menor, cometida el pasado sábado, y pedirá personarse como acusación particular.

A raíz de estos casos, el futuro alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha pedido una modificación de la ley del menor cuando se constituyan las nuevas Cortes tras las elecciones generales del 23-J para poder perseguir a los menores de 14 años que cometan agresiones sexuales, puesto que ahora son inimputables.

«En mi época era impensable que una niña o un niño fueran a practicar relaciones sexuales, no lo critico, pero en mi época era impensable», ha señalado Albiol, que ha recordado que «esta evolución no se refleja en las leyes», planteadas bajo una «mentalidad que ya no existe».