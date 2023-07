La moderación de Feijóo no moló tanto, están acomplejados

Alberto Núñez Feijóo creyó que con ser el hombre tranquilo iban a llegarle los votos. Y le llegaron, eso ya lo sabíamos, de lo que algunos dudábamos era del efecto Moreno Bonilla y tampoco se esperaba el derrumbe de la parte más derecha del PP que antes estaba dentro y ahora se independizó de papá y montó su propia empresa: Vox. Pero ambas empresas -PP y Vox- siguen sin enterarse de lo que lleva diciendo hace años mi amada Cayetana Álvarez de Toledo: estamos en una guerra cultural, a ver quién controla el discurso. Y lo controla la izquierda que se ha metido a predicador católico y da limosnas a los menesterosos pidiendo dinero prestado a los ricos, aplicándose adicionalmente aquello de “a Dios rogando y con el mazo dando”.

Dios es el pueblo, a quien la izquierda ruega que no pasen los fascistas y tomen de nuevo Madrid para rapar a las mujeres y fusilar a los hombres y a las mujeres, es decir, para que no maten a Dios mismo. Aparte de Nietzsche, ¿quién asume la muerte de Dios? Nadie. Sin quererlo, el PP y Vox mataron un buen trozo de Dios, al final caló el insistente mensaje goebbeliano (luego dicen que no tienen medios de comunicación): van a matar a las mujeres progresistas y a los LGTBIQ+ (espero que con el plus se quede ahí la cosa que se nos acaba el alfabeto). Si echamos un vistazo al censo y a las estadísticas, ambos colectivos son muchos votos. Más toda la movilización de votantes de izquierda, más todos los que más vale paga en mano que Feijóo volando, se acabó, ahí murió la mayoría absoluta del PP y los votos patriotas de Vox. Todo por la Patria pero sin la Patria.

El mazo por tanto es eso de que viene Franco, a las barricadas de los votos. Y, al mismo tiempo, al pueblo, a Dios, no se le dan cañones sino mantequilla. A los señores de los cañones se les desentierra del Valle de los Caídos y se les olvida, a los hijos de Dios que murieron en la guerra interminable por culpa de Satán, se les rinde tributo y se les regalan unas velas y unas flores. El cuerpo de la mujer sigue siendo de ella, incluido el cuerpo del nasciturus. Cada cual será hombre o mujer según le plazca, las pagas por esto o lo otro van a seguir y en los colegios, si antes se aprobaba con escribir en el examen “Viva Franco y la Falange”, ahora se sale para delante anotando “Tanto montan, montan tanto los que se juntan como los que se van juntando”.

¿A quién se le ocurre, a la vista del frente popular que se estaba montando y mostrándote claramente sus cartas, liarte a porrazos con el que ibas a necesitar y ser moderado con el que tenía mejor potencial de votantes? ¿A quién se le ocurre hablar de Franco y de porrazos a los catalanes ahora que se estaban cansando de sí mismos? La gente no tiene ganas de salir de Guatemala para meterse en Guatepeor, ahora ya está bien de esa calificación de gobierno Frankenstein, el que quiere gobernar echa mano de Maquiavelo, no de los principios fundamentales del Movimiento ni de la Constitución que se elaboró en 1978 bajo la estructura de poder franquista, ya sin Franco.

Los que no tuvimos más remedio, por disciplina de partido o por miedo, dimos el sí a aquella constitución, pero nada es para siempre y ahora aquellos monstruos catalanes y vascos que PP y PSOE empezaron a alimentar dándoles alianzas han crecido y han surgido otros nuevos que forman los nuevos tiempos. El gobierno que brote de una coalición o apoyo es totalmente legal y querido por la mayoría corta de los españoles y por la ley electoral tramposa inventada para que gobernara el huevo duro o el huevo pasado por agua. El PSOE solo no forma gobierno, lo forma con el respaldo legal de otros muchos y eso no es un Frankenstein, está bendecido por el pueblo que ya lo sabía, así que no insulten ustedes más a sus votantes por mucho que les joda. Si no querían eso haber asesorado mejor a Feijóo y a Abascal.

Por ejemplo, el director de OKDiario, Eduardo Inda, entrevistó a un señor llamado Carlos Mazón, del PP, nuevo presidente de la Comunidad Autónoma de Valencia. Como OKDiario es un portavoz de Vox, la entrevista se tituló así: “Mazón: «A mí no me parece que Vox sea un partido machista, xenófobo ni homófobo».

Pregunta de Inda- ¿A usted le parece Vox un partido machista, xenófobo y homófobo?

Respuesta de Mazón.- Pues a mí no me lo parece. Y, además, es que yo sé que no lo es. Yo he visto a Vox firmar con Marga Prohens ‘la lucha -cito textual- contra la violencia machista’. ¿Es que lo hemos visto, no? Parece que todo está en lo que se escribe en un papel. Igual que yo no tengo que estar recordando permanentemente que el primer partido en España que trajo el primer Pacto contra la Violencia de Género fue el Partido Popular. O ahí están los 2.000 puntos de mi programa electoral donde lo dejan bastante bien claro.

Ea, Feijóo y María Guardiola, ahí tenéis lo que se debe hacer con un partido que es tu potencial aliado, ¿no os lo han dicho vuestros asesores de campaña ahora o en estos años? Sánchez ya estaba derrotado de antemano, lo habían derrotado su aparente prepotencia -no es extraño que este tipo de personas sea todo lo contrario que sus apariencias- y las señoras Irene Montero y Belarra que habían indignado a hombres, mujeres y a cualquier estudioso de la evolución humana. Se pueden plantear avances y reformas, pero no a costa de la ley del péndulo: ahora todos y todas lo que no piensen como nosotras son unos retrasados y unos machistas. Sánchez bendijo eso.

De lo que se trataba ahora era de mostrar un segundo discurso, al estilo Mazón. “Miren ustedes, hay diversas formas de enfocar este tema de los vulnerables, sean mujeres, homosexuales o inmigrantes, y nosotros creemos que las nuestras no son peores que las de ustedes por eso, esto, esto y aquello. Y no les permitimos que nos descalifiquen más, ¿o es que están ustedes pendientes y condenando lo que hacen otras culturas con las mujeres y los homosexuales?”. Y se unifica el discurso y luego que cada español vote PP o vote Vox, sabiendo que no son dos monstruos mientras que los otros juegan a ser santos porque dicen que son progresistas, ¿dónde está el progresismo en el programa de Sumar? ¿Van a nacionalizar la banca y las grandes empresas en lugar de cascarles impuestos? Lo de los impuestos arriba y abajo ha sido invento liberal, no es progresista, unas de las primeras medidas sociales a favor de los llamados vulnerables las toma Bismarck en Alemania. Luego llegaría Ford en Estados Unidos. ¿En qué se diferencian Sumar y PSOE? Pero, ¿qué Sumar, si hay 15 Sumar?, me dirán algunos. Nada, simple marketing, quien estuviera harto de Sánchez, tenía una cara agradable al lado, Yolanda Díaz. Primera misión que le ha encomendado el varón dominante: a negociar los votos con el varón fugado, Puigdemont, y allá va la moza, coloca un intermediario varón y a otra cosa: prefiere al varón que destroza la constitución que ella dice defender a otros varones a los que considera machistas y, que quede claro, no les tiene miedo.

Conclusión: si le dejas a los progres el campo abierto y el monopolio de los conceptos culturales estás perdido, ellos siempre juegan mejor que tú con las emociones porque tú, so papanatas, representas al humano sin corazón que explota trabajadores.

En segundo lugar: la guerra de Ucrania. Sólo se ha tocado hábilmente por Sánchez para hacerse la víctima y el vencedor de la crisis. La población tiene el cerebro lavado desde que empezó la guerra: tanto Sánchez como Feijóo, siguiendo consignas de la UE que a su vez las recibe de USA, han declarado malo y criminal de guerra a Putin y el bueno es Zelenski al que han paseado por los parlamentos democráticos para que diga lo que le salga de ahí. “Señor Sánchez, ¿cómo puede estar usted a favor de Ucrania y aliado con partidos que simpatizan con Rusia o no quieren la guerra? ¿Cómo cree que con tales expectativas vamos a atraer inversores a España y pedirle a los demás respeto para Estepaís?”.

A mí no me pagan por asesorar a PP ni al PSOE, así que lo dejo ahí. Con medias tintas no se ganan elecciones y con señores que de tan moderados parecen mudos, tampoco. No es extraño que algunos ahora echen de menos a Isabel Díaz Ayuso, esto era una guerra entre nuevas generaciones y la Ayuso entiende mejor la mente de Sánchez que Feijóo. a favor de Ayuso en este diario. Escribí: “¿darle el poder a una “niña” y presentarla para la Moncloa? Pues sí, sí, señoras y señores, tal vez Feijóo sea un fenómeno gallego y ojalá me equivoque. Para enfrentarse con Sánchez, ahora y el año que viene, hay que alzar un poco más la voz”.

Dejemos a Feijóo hasta que se pueda y luego a echar mano de Ayuso que es moderada y a la vez sabe lo que tiene que decir para que los votantes potenciales de la derecha vean las cosas más claras. Porque se trata de claridad. Comparen. Mensaje de la izquierda: viene el fascismo, pobres mujeres y homosexuales. Mensaje de la derecha: procuraremos no depender de Vox, no somos Vox. Claro que no, pero eso no se expresa así, miarma, y menos como lo dijo la Guardiola.