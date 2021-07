La siesta, la sexta hora del día

Sería imposible hablar de aportaciones de los españoles al mundo y no mencionar la siesta. A pesar de que es una de esas costumbres que siempre se asocian a los españoles no es algo tan generalizado como el resto de habitantes de otros países cree: alrededor del 60% de los españoles afirma que, normalmente, no duerme la siesta. La palabra es curiosa ya que se refiere a la sexta hora del día (que para los romanos eran las 12 del medio día) y que se consideraba el momento perfecto para echar una cabezadita, tras comer.