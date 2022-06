La última incursión a la valla de Melilla: ¿Mafias o autoorganizada?

«El cruce a España necesita del consentimiento de los ‘passeurs’», afirma sobre esas personas, que cobran dinero, añade, a cambio de hacerlo. El analista destaca que este último intento de cruce ocasión fue de una especial violencia, con los emigrantes haciendo frente a los agentes, cosa que no había ocurrido antes.

Las asociaciones de protección de los migrantes consultadas por Efe opinan que no hay «mafias», tal y como afirmó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, detrás de las incursiones, sino que las organizan ellos mismos de forma espontánea.

«Nadie ha organizado esto, son personas que vienen de diferentes países y que se organizan entre ellos», sostiene Mamadou Diali, miembro de la Colectivo de Comunidades Subsaharianas en Marruecos, presente en Nador.

Para su compañero de asociación Ousmane Ba, Sánchez «miente» y no hay redes criminales detrás de los intentos de acceso, porque los migrantes que viven en las montañas, argumenta, «no tienen nada, no tienen ningun recurso». No podemos hablar de mafias, son personas que se organizan», dice.

Para Said Tbal, coordinador de Migraciones en la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, aunque las mafias «siempre están ahí», está acción no la ha organizado una red de este tipo, sino que fue algo espontáneo forzados por las últimas redadas policiales.

«No creo que tengan interés en hacer salir a 1.000 personas a la vez porque no tienen nada que ganar, normalmente estas mafias llevan a 30 o 40 personas», explica.

Para él, es una acción organizada «entre los migrantes» e incluso se pregunta si «con la complicidad de las autoridades», que, según afirma, les han podido forzar a salir de los bosques con sus redadas para provocar un asalto de esas características y que se hable de ello en la comunidad internacional.