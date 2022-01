La 'vuelta al cole' tras la Navidad arranca con miles de profesores de baja

Por su parte, los centros sostenidos con fondos públicos de Murcia, tanto públicos como concertados, han comenzado sus clases tras el parón de las vacaciones de Navidad en un contexto de "normalidad" y "con todas las aulas abiertas", informaron fuentes de la Comunidad. Así, un 1,4% del profesorado no ha podido acudir a impartir clase por ser positivo en covid-19, según los datos recogidos por la Consejería de Educación a primera hora de la mañana, lo que afecta a un total de 371 docentes.

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte de Aragón considera que la vuelta se ha producido con normalidad, en un contexto de pandemia del coronavirus. Además, ha comunicado que ha realizado en esta jornada el llamamiento de 235 plazas de profesores interinos para hacer sustituciones docentes. Por lo que se refiere a las aulas cerradas, en estos momentos no hay ninguna porque las que lo estaban antes de Navidad ya han cumplido con la cuarentena estipulada.

En Cantabria, los centros han retomado las clases sumando 182 bajas entre el personal docente notificadas en los seis últimos días, desde el 5 de enero, una cifra que según la Consejería es "capaz de afrontar" porque cuando empezó el curso sólo en la primera semana se tuvieron que tramitar 400 sustituciones. Así, la 'vuelta al cole' ha comenzado "no exenta de dificultades" pero "con la normalidad de tener los protocolos activados".

Cataluña ha gestionado este lunes el nombramiento de 1.517 docentes sustitutos que cubren bajas de todo tipo, no únicamente causadas por positivos de Covid-19. Se suman así a los 571 nombramientos de interinos y sustitutos del pasado viernes, el último día de las vacaciones de Navidad. Dada la incidencia de la pandemia, habrá nombramientos telemáticos cada día durante esta semana y la próxima --habitualmente se producían los lunes, miércoles y viernes--.

En Navarra, en relación a las bajas de docentes, hasta las 13.30 horas, se han notificado 215 notificaciones y el número total de docentes en cuarentena de los últimos siete días, incluidos los casos positivos por COVID-19, asciende a 437. Desde la Consejería de Educación no descartan flexibilizar los criterios de sustitución de docentes si las bajas son numerosas.

El reinicio de las clases en todos los niveles de enseñanza, salvo el universitario, tras las vacaciones de Navidad ha arrancado este lunes con normalidad para los más de 8 millones de alumnos de toda España, pero con las bajas de miles de profesores. Según el recuento realizado por CCOO, entre el 4 y el 6% del personal de los centros educativos no puede incorporarse a las aulas por Covid.

"Esta mañana los centros educativos de toda España han amanecido con miles de bajas. Los docentes han tenido que improvisar sobre la marcha porque las comunidades no han actuado con previsión y no hay criterios homogéneos para las sustituciones", denuncia CSIF, que señala que en algunas regiones se han contabilizado las bajas desde el viernes pasado, pero la "inmensa mayoría" no ha actuado hasta hoy.

Por este motivo, desde CSIF exigen la "sustitución urgente e inmediata" de los docentes de baja, que se utilice todo el personal de refuerzo Covid, que se reduzcan las ratios y que se dote a los centros de más filtros y purificadores de aire para evitar que los niños y los docentes pasen frío.

También CCOO ha reclamado que se agilicen las sustituciones para que los centros "puedan asumir con garantías el trimestre" y alerta de que la incidencia en el profesorado y el resto de personal de los centros "puede crecer en los próximos días al no haberse tomado las medidas que CCOO exige de aumento de plantilla, bajada de ratios, incremento de la distancia interpersonal y protocolos adecuados en la vuelta a las aulas".