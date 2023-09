A ocho días de las elecciones generales del 23 de julio, Carles Puigdemont afirmó tajante que Pedro Sánchez no sería investido con los votos de JxCat. Menos de dos meses después, el expresidente de la Generalitat se abre a negociar, pero con cuatro condiciones previas y un puñado de matices a analizar.

Mientras la cabeza de lista de JxCat al Congreso, Míriam Nogueras, se mordía la lengua en los mítines para no ir tan lejos, Puigdemont parecía cerrar la puerta a hacer valer su influencia si las urnas le otorgaban la llave de la gobernabilidad, una rotundidad que incomodó entonces a los sectores más pragmáticos del partido.

«Pedro Sánchez no será presidente con los votos de Junts. No puede serlo, por muchas razones, pero le diré una muy clara: Pedro Sánchez miente e incumple. Y como ya lo ha hecho varias veces, ¿exactamente qué incentivo tenemos nosotros para hacer presidente a un mentiroso y un incumplidor?»: eso fue lo que dijo Puigdemont en una entrevista al diario Ara publicada el 15 de julio, la semana anterior al 23J.

La noche electoral, cuando todos los focos se dirigieron hacia él, publicó un mensaje en la red social X en el que advertía de que «Junts no debe nada a nadie más que a sus votantes», pero ya no descartaba ningún escenario: empezaba a dejarse margen de maniobra.

El 29 de julio, tras el recuento definitivo de los votos, lanzó un nuevo mensaje, en el que pedía «discreción» y avisaba de que ni las presiones ni el «chantaje político» lo doblegarían, una advertencia implícita a PSOE y Sumar, si bien añadía un matiz reflexivo: «Tener la llave es circunstancial. Un día la tienes y al día siguiente no, y no lo podemos perder nunca de vista. Esto no nos puede hacer caer ni en las prisas ante el miedo a perderla, ni en la sobreactuación ante un poder que es inevitablemente efímero».