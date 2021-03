Las mentiras del documental negacionista y antivacunas ‘The Big Reset’

El vídeo "The Big Reset", muy difundido en internet como "el documental sin censura sobre la verdad de la pandemia en español", incita a la población a rechazar todas las medidas preventivas frente a la covid-19 con teorías conspirativas basadas en diferentes falsedades negacionistas y antivacunas.

En el vídeo se afirma que "la crisis sanitaria no existe" porque los muertos por covid son "un 0,021 % de la población mundial", pero multitud de datos demuestran el impacto sin precedentes de la enfermedad en las necesidades de asistencia a poblaciones de todo el mundo.

Igualmente falsa es la afirmación de que "las PCR no sirven para diagnosticar el coronavirus". Al contrario, son fiables porque detectan partes del genoma que solo pueden pertenecer al SARS-CoV-2 y lo hacen con un procedimiento que evita errores, al comparar tres secuencias distintas y garantizar que ninguna de ellas se corresponde con genes de otros virus, como confirman los expertos.

China contuvo el avance del coronavirus con la aplicación de medidas estrictas a su población, desde test masivos hasta confinamientos a medida, pero ello no impidió que pusiera en marcha una campaña de vacunación masiva que ya ha administrado 74,96 millones de dosis, con un primer objetivo de inmunizar al 40 % de sus 1.400 millones de habitantes antes de julio.

Los participantes en el presunto documental utilizan los escasísimos casos de gripe registrados esta temporada para defender que se han hecho pasar por contagios de covid y que es imposible sostener que las mascarillas y la distancia social sirvan para hacer desaparecer la gripe y, sin embargo, no acaben con el coronavirus.

¿Por qué desde el inicio de la temporada se han notificado en España solo 11 detecciones de virus de la gripe? Por un conjunto de factores, entre ellos los efectos de las medidas higiénicas y preventivas adoptadas contra la covid-19 junto a las limitaciones de viajes o el teletrabajo.

Y esta temporada ha habido una importante vacunación contra la gripe entre la población más vulnerable. Pero, además, los pacientes con cuadros leves han preferido no acudir a centros de salud para evitar saturaciones y riesgos de covid, sin olvidar que los sistemas de vigilancia epidemiológica estaban volcados en detectar casos de coronavirus y ello se han distorsionado los registros de gripe.

Además, no hay inmunidad de grupo que proteja del SARS-CoV-2 porque no había vacunas. Y se transmite con más facilidad, de modo que cada infectado puede provocar entre 1,5 y 3,5 contagios, frente a los 0,9-2,1 de un enfermo de gripe, según cálculos de expertos. Algunos de ellos esgrimen incluso la teoría de que la covid-19 había ocupado ya un "nicho inmunológico" por el que la gripe no podía competir.