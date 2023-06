Los diputados breves

Jorge Rosselló, ibicenco, de 46 años, solo tuvo tiempo de asistir a «un pleno y medio» y una comisión desde que se convirtió en el primer diputado por Baleares que ha tenido Izquierda Unida en su historia, al sustituir a Antònia Jover, de Podemos.

Había preparado con esmero la que iba a ser su primera intervención, el miércoles en la Comisión de Industria, y fue el lunes por la mañana a hacer pilates al gimnasio en Ibiza antes de volar a Madrid, sin el móvil.

«Papá, que ya no eres diputado», le dijo al volver a casa su hijo, que estaba estudiando para selectividad y se había enterado de que el presidente del Gobierno había anunciado la disolución de las Cortes.

«Ya no eres excelentísimo, ya te podemos canear», cuenta Rosselló que se guasea su hijo, y no es el único: «En IU de Ibiza directamente ya me llaman ‘Jorge el Breve’, ha habido cachondeo, pero me gusta el cachondeo de este tipo, porque las penas se pasan mejor».

Le pesa sobre todo por las «muchas cosas en el tintero» que deja, como preguntas parlamentarias y proposiciones no de ley que tenía redactadas.

«Caray, que he llegado por una vez a ser diputado y llega el presidente y dice que nanay, que no haces nada más», describe con «frustración», ya que además ve difícil repetir, aunque pudiera ser con Sumar.

El día 12 se reincorporará a su trabajo como técnico de prevención de riesgos laborales y recuerda que el lunes una de las primeras llamadas fue de su jefa, para decirle con sorna: «Ya vuelves acá, ¿no?»

«Superinteresante» ha sido conocer «cómo funciona por dentro el sistema» parlamentario, y le parece «triste» que «la gente solo comente el debate de los miércoles por la mañana» entre los líderes, cuando hay «muchísimas reuniones con colectivos», con letrados y entre los diputados en las comisiones, en las que «el tono es muy distinto al que se ve en el pleno».

«Lo pondré en el LinkedIn», bromea al menos Rosselló sobre su breve lapso como diputado.