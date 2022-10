Los galgos: animales para todos, objetos para el PSOE

Galgos de todos los tamaños y colores, acompañados de otros amigos de cuatro patas y sus familias humanas. Era el paisaje que se podía ver este mediodía en la Plaza de la Encarnación de Sevilla, con centenares de personas recordando al Partido Socialista que lo mejor que puede hacer es retirar su enmienda a la Ley de Protección Animal, en la que pide excluir a los perros usados para cazar, entre otras cuestiones que lo rebajan a la categoría de objetos más que de vidas que necesitan protección.

ONG´s de protección animal habían convocado concentraciones este domingo en Barcelona, Madrid y Sevilla a las que acudieron cientos de activistas con carteles en los que un galgo ahorcado cuelga del logotipo del PSOE. En menor medida, las citas se llevaron a otras provincias andaluzas.

La unión de más de cien protectoras y organizaciones animalistas están realizando diversas acciones para exigir la retirada de la enmienda. Entre las acciones, un autobús con la imagen de Pedro Sánchez y un galgo ahorcado estuvo recorriendo Madrid durante una semana, y personalidades como El Gran Wyoming, Fernando Tejero, Susana Griso y Cristina del Valle, entre otros muchos, han apoyado las reivindicaciones.

Acciones de protesta

Además, desde este lunes se están realizando protestas permanentes cada día, de 9.00 a 17.00 frente a las sedes del PSOE en Madrid y la del PSC en Barcelona. El pasado 30 de septiembre, más de 300 personas se congregaron frente al Congreso de los Diputados con las mismas pancartas.

Las entidades organizadoras de estas acciones de protesta alertan de que esa enmienda abre la puerta al maltrato, la cría indiscriminada y sin control, la matanza de cachorros recién nacidos en función del sexo deseado, el sacrificio de adultos que no reúnen las características para su uso, y el abandono del “galgo sucio”, el que se rompe una pata o no sirve para criar, etc.

Todo esto pasa actualmente, denuncian, a pesar de la normativa autonómica existente, pero vaticinan que la situación empeorará si está enmienda sale adelante.

Todas estas protectoras recuerdan que ya son testigos diarios de la crueldad que sufren estos perros, a los que recogen heridos, apaleados, amputados, aterrorizados, y de los que llevan décadas haciéndose cargo aliviando una carga que corresponde a las administraciones públicas.

Insisten en que todos los perros, independientemente de dónde vivan o de la actividad que desarrollen, tienen que tener la misma protección, y así lo han recogido todas las leyes autonómicas de protección animal aprobadas hasta ahora en España, leyes que, de aprobarse esta enmienda, se verán afectadas suponiendo un enorme retroceso en la protección y el control del abandono de los perros de caza.

Los perros protegidos y los otros perros

Ahora, cuando se estaba avanzando hacia una norma estatal, el PSOE se opone a una protección real “distinguiendo entre los perros y otros en función de si viven en un hogar o son utilizados para cazar o para otras actividades”.