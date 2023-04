Los «tiktokers», modelos de consumo incesante para jóvenes sin referentes

«La vida, me contestó. Y me di cuenta de que había convertido mi aula en una caverna. Desde ese día invito a los alumnos a cerrar los libros, les pregunto qué problemas les preocupan, y sacan las cuestiones eternas que nos han ido persiguiendo toda la vida» , subraya.

Infante recuerda que estaba explicando La Metafísica de Aristóteles en 2º de Bachillerato cuando se fijó en una alumna que no atendía y solo miraba por la ventana. Se acercó a ella y le preguntó qué había tan interesante al otro lado de la ventana.

Sin dudarlo, Infante asegura que «el gobierno nos engaña cuando nos dice que los contenidos de filosofía han quedado como estaban (en la Ley Celaá) y no es cierto».

«En el Bachillerato, enseñanza no obligatoria, sí queda como estaba, pero en la ESO (obligatoria) se elimina la ética y se incorpora una nueva asignatura que no tiene contenido filosófico y que es un catecismo laico».

Se refiere Infante a la asignatura de Valores Cívicos y Éticos, incorporada por la Lomloe, que califica como «dogmática porque dice lo que hay que pensar», a diferencia de la ética que «enseña a pensar y a dialogar».

Según el docente, con el cambio legislativo quienes estudien una FP o abandonen los estudios tras la ESO abandonarán la escuela sin una formación en Filosofía: «un griego se haría el harakiri si nos viera, porque la formación filosófica es la formación ciudadana. Te enseña a comprender las razones del otro y a refutarlas con argumentos y no con sentimientos, como hacemos hoy en día».

«Nos quejamos de la falta de virtudes en el Congreso, de que no saben negociar ni hablar, de que no tienen altura de miras, de la crispación, de la polarización, etc, pero es que la sociedad está igual», se lamenta Infante.

Critica también que las leyes educativas estén diseñadas por la OCDE -un organismo económico-, así como que todas las supuestas innovaciones que se incorporan en las aulas coincidan con los planes estratégicos de las empresas de innovación tecnológica.

«¿A quien está sirviendo esta educación?», se pregunta el filósofo, mientras insiste en resaltar los valores de lo eterno, «de lo que perdura más allá de su tiempo», de lo que da «sentido y felicidad», como sucede con la filosofía».