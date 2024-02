Luis Planas reconoce que «hay un problema de competencia desleal» en el sector primario

Planas ha explicado que en el consejo de ministros de Agricultura de la Unión Europea de la próxima semana España llevará cuestiones concretas como la simplificación de la Política Agraria Común (PAC), cuyo único límite, ha dicho, es «el buen uso de los fondos públicos» porque «ahí no se puede transigir». España llevará a este foro la necesidad de legislar de la mano de agricultores y ganaderos.

Respecto a las cláusulas espejo, el ministro ha reconocido que en España se produce con condiciones que en otros países no se cumplen. Por ello, ha mostrado su disposición a trabajar sobre las cláusulas espejo en la Organización Mundial de Comercio y ha señalado que la interlocución con el sector será permanente. «El año pasado me vi con ellos 56 veces y así seguirá», ha explicado.

«No puede sostenerse en el tiempo la sostenibilidad de nuestras empresas si estas, a su vez, no son rentables. Y esta sostenibilidad empresarial es un elemento clave y son compatibles una y otra», ha recalcado, consciente de que otro factor es la «velocidad» de la adaptación del medio rural al cambio climático.

Luis Planas, el ministro de Agricultura, ha reconocido este jueves que hay «un problema de competencia desleal» en el sector primario y ha asegurado que los agricultores tienen razón en este punto, puesto que en España se impiden ciertos productos fitosanitarios que se usan en otros países importadores. Planas ha participado en un desayuno informativo apenas un día después de la gran movilización del sector primario que llevó a cientos de tractores a Madrid en una concentración frente al ministerio en la que participaron miles de trabajadores del sector agrícola. Planas ha señalado que la adaptación al cambio climático está suponiendo costes para la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas. «La sostenibilidad ambiental o es posible si no se acompaña de rentabilidad», ha asegurado.

El ministro también ha abierto que es necesario abordar la representatividad de las organizaciones agrarias tras la muestra de fuerza de este miércoles en Madrid de Unión de Uniones, la cuarta asociación agraria tras Asaja, COAG y UPA que no participa de forma directa en las negociaciones con el Gobierno. «Tenemos una representación con Asaja, COAG y UPA esa es mi opinión y no quiero entrar en polémicas que no solucionan nada. Son problema entre agricultores y ganaderos, ahora si hace falta abordar el problema de la representación, lo abordaremos», ha explicado.

Por otro lado, Planas cree que de cara a las próximas elecciones europeas de junio, la problemática del agricultores y ganaderos es un «campo perfecto para la batalla política». «Entiendo que hay quien piense que esto es, y con razón, un preludio de la gran batalla electoral de junio próximo, y no es menor el envite porque nos jugamos la composición del próximo Parlamento Europeo y de la Comisión Europea», ha subrayado.