Más consumo de pornografía entre los menores

La web de RNE del 2 de marzo de 2021 se expresaba así : “Según el Informe '(Des)información sexual: pornografía y adolescencia', publicado por Save the Children, la inmensa mayoría de los adolescentes reconocen haber visto porno durante el último mes , y su edad de inicio en este tipo de contenidos se sitúa en los doce años . Datos preocupantes que ha confirmado, en la entrevista en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso , la directora de sensibilización y políticas de infancia de esta organización, Catalina Perazzo, que ha asegurado que los adolescentes están construyendo su identidad sexual en torno a estos contenidos llenos de actitudes violentas, machistas y en las que no hay métodos de protección . El 30% de los jóvenes, según los datos, reconoce que solamente tiene el porno como recurso para la educación sexoafectiva, uno de los motivos por los que Perazzo considera "urgente" la aprobación de la Ley de Infancia en el Congreso”.

Esta semana ha saltado una noticia que en mi opinión no ha sido divulgada y analizada con la intensidad que merece: la mayoría de los menores confiesan que han consumido porno en Internet y de forma gratuita durante los últimos treinta días. ¿Qué hacer? No asustarse ni escandalizarse demasiado sino agarrar el toro por los cuernos.

■ El entorno digital no escapa de los defectos de nuestra sociedad, en la que hay desigualdad y violencia de género y en la que se discrimina la diversidad. Todos estos defectos atan la sexualidad de las mujeres, marcan la masculinidad de los hombres y castigan a quien no sigue «la norma».

No se nos informa sobre cómo detener la proyección de mensajes y el acceso a ellos. Tal vez sea porque se trata de ponerle puertas al campo, una vez abierta la espita de Internet para todos los públicos, y sin excluir una racionalización de sus contenidos, lo más práctico es levantar nuevas mentalidades para nuevos tiempos. Hemos tropezado con dos factores complementarios: el afán de lucro de unos -sin ética ni nada que se le parezca- con la biología y el vacío educacional de los clientes en potencia. Las hormonas son fuente de dinero.

Podemos protestar todo lo que queramos, vociferar y hasta tener ganas de matar a quien sube a la Red pornografía de acceso general. Pero no es pragmático, Internet es un sunami casi incontrolable, ahora toca frialdad, saber que ser padres y educadores en general en una sociedad democrática y abierta hasta lo que consideramos un escándalo, exige esfuerzos educativos especiales sin esperar a que los gobiernos regulen nada. Si hay una realidad y una demanda de los menores hay que cubrirla, desde aclararles que los niños no vienen de París hasta hablarles con lenguajes asequibles para ellos de las desviaciones humanas para lograr dinero esta vez a costa del sexo, pasando por explicar con detalle los órganos y las relaciones sexuales. Hay un dicho en periodismo que dice: si no haces tú la información te la harán otros. Pues si no nos dejamos de prejuicios y tomamos el mando firme de la educación abierta de nuestros menores ante la nueva era histórica otros lo harán por nosotros -lo están haciendo ya- y naturalmente sin miramientos, sólo persiguiendo dividendos. En el hogar se impone una educación sexual sin tapujos y en la enseñanza, además de completar esa educación, implantar como obligatoria esa disciplina llamada Educomunicación, que lleva años y años analizando el comportamiento de los medios en general sin que le hagan el caso que se merece.