Montero admite que le preocupan «todos» los socios pero confía en mantener los acuerdos

Pese a ello, Montero es muy optimista de cara a esta legislatura y de hecho considera «admirable» el papel desempeñado por el PSOE al saber actuar de «bisagra» y lograr acuerdos con fuerzas políticas que no tienen «nada que ver» o que incluso «compiten entre sí», enfatiza.

También quiere pactar el PSOE con el PP, pero la nueva vicepresidenta primera piensa que a la formación de Alberto Núñez Feijóo «le da miedo» negociar con el PSOE porque quien «realmente» maneja su estrategia es «la ultraderecha» de Vox, que le dicta lo que debe hacer y le advierte de que el PSOE no puede ser su interlocutor.

Esto es así hasta tal punto que, según opina, Vox «está evitando que el PP pueda llegar a acuerdos con otras formaciones políticas» más allá incluso de los socialistas debido al «cordón sanitario» que las demás fuerzas han impuesto al partido liderado por Santiago Abascal.

Montero sugiere en este sentido que si no hubiera sido por ello el PP habría aceptado que en el Gobierno entraran «representantes de los grupos independentistas» para lograr la investidura a Feijóo; «incluso hasta ahí hubieran llegado, y sé de lo que hablo», sostiene.

La ministra asevera que Feijóo «miente» cuando afirma que podría haber sido presidente del Gobierno si hubiera aceptado las condiciones de Puigdemont, ya que es en realidad «su alianza con la ultraderecha» la que le veta cualquier pacto en cuya «ecuación» esté Vox.

Lamenta que su estrategia consista siempre en «obstruir la acción del Gobierno» y «perjudicar» su actividad «aunque eso sea malo para el conjunto de la ciudadanía»

Y sospecha la vicepresidenta que Feijóo no quiso reunirse el día 22 en La Moncloa con Pedro Sánchez «simple y llanamente porque no reconoce la legitimidad de Pedro Sánchez» y porque no ha «digerido» los resultados de las elecciones del 23J.

Con todo, espera Montero que los acuerdos alcanzados la semana pasada por ambos en el Congreso para reformar el artículo 49 de la Constitución y renovar el CPGJ sean una «punta de lanza» para lograr consensos en otras materias, sobre todo porque el PSOE no va a poner, reafirma, «ninguna excusa» para el diálogo.