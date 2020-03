Pablo Iglesias: «Queridos amigos de las cloacas, estamos en el Gobierno»

El vicepresidente segundo de Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido que los seis años de existencia del partido han sido "muy difíciles", atribuyendo parte de estas dificultades a la "campaña de cloacas" contra el partido para que no entrase en el Gobierno.

"Hoy podemos sonreír y decir que no han conseguido sus objetivos, todos los aparatos del Estado y sus brazos mediáticos trabajando para que no entrásemos en el Gobierno, y hoy les decimos: Queridos amigos de las cloacas, estamos en el Gobierno".

"Nacimos hace 6 años con una vocación muy clara, gobernar, con la voluntad de cambiar algunas cosas; y ya estamos en el Gobierno", ha reivindicado Iglesias, a pesar de que están en el Ejecutivo "con una presencia modesta", por lo que ha llamado a ser "prudentes".

Así lo ha celebrado Iglesias al inicio de su intervención en la Tercera Asamblea Ciudadana de la formación, en la que ha presentado a su equipo de candidatos para renovar la dirección del partido.

Durante su turno de palabra, Iglesias ha insistido en que quería hablar de este tema. "Parece que a algunos les molesta que en una democracia haya controles democráticos, no entienden que los aparatos del Estado no están para protegerlos a ellos", ha comenzado diciendo, para recordar que los servicios de inteligencia o los de seguridad "no están para proteger a los corruptos", sino "para proteger a la ciudadanía".

Ahora que Podemos está en el Gobierno, Iglesias ha remarcado que se "va a hacer que se cumpla la ley" y que tanto los servicios de inteligencia como de seguridad van a cumplir con su "deber".

Iglesias ha continuado diciendo que en España hay "algunos individuos" como políticos y policías (a los que ha denominado las "cloacas") que "han hecho mucho daño a la democracia", pues se han dedicado, según ha indicado, a "fabricar pruebas falsas" para que Podemos no formase parte del Ejecutivo.

"Lo que estaban haciendo era humillar la calidad democrática de nuestra patria", ha opinado, calificando a los "miembros de las cloacas" como "morralla" y "basura proveniente del franquismo". "Una democracia no se puede permitir gente así", ha comentado el tema. "Nuestra democracia será mejor cuando los responsables políticos, policiales y mediáticos de la cloaca estén donde tienen que estar, en la cárcel", ha zanjado este tema.