Paqui, de 52 años, víctima 51 de la violencia de género en España en 2023

En Benalmádena (Málaga), una mujer de 52 años, llamada Paqui, fue asesinada por su esposo, lo que marca el trágico número 51 de víctimas mortales de violencia de género en 2023 y la número 1.236 desde que se comenzaron a recopilar datos en 2003, según el Ministerio de Igualdad.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó que no existían denuncias previas por maltrato machista contra el agresor, quien se suicidó después de cometer el crimen, lo que significa que no podrá ser juzgado por sus acciones.

La víctima, madre de tres hijos, fue asesinada con un arma de fuego en su hogar, la misma arma que el agresor utilizó para quitarse la vida. En 13 de los 51 asesinatos de este año, los perpetradores se suicidaron después del crimen, mientras que otros cinco intentaron hacerlo.

Con el hijo menor de Paqui, se eleva a 428 el número de huérfanos de la violencia de género desde 2013, incluyendo 51 en lo que va de 2023.

La víctima, que era diez años más joven que su asesino, era original de Granada pero había estado viviendo en la Costa del Sol, donde trabajaba como limpiadora en un hotel.

Este es el decimoséptimo asesinato de género en Andalucía este año, lo que representa el 33,3 % del total a nivel nacional. Andalucía es la comunidad autónoma con más casos de crímenes machistas en España, con 256 de los 1.236 en todo el país, un 20,7 % del total.

En este caso particular, no se tenían registros de denuncias previas por maltrato, lo que lleva el porcentaje de feminicidios en 2023 que no estuvieron precedidos de denuncia alrededor del 80 % (40 de 51 casos).

Los 51 crímenes por violencia de género confirmados en los primeros diez meses de 2023 ya superan los registrados en los años completos de 2020, 2021 y 2022.

Para cualquier situación de emergencia, existen números de ayuda como el 016, disponible las 24 horas y en 53 idiomas, el correo 016-online@igualdad.gob.es, el número de WhatsApp 600000016, y el teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10 para menores. En caso de emergencia, se puede llamar al 112, la Policía Nacional (091) o la Guardia Civil (062), o usar la aplicación ALERTCOPS para enviar una señal de alerta a la Policía con geolocalización.