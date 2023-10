¿Puede el ciudadano confiar en sus instituciones, en sus medios o en sus políticos?

Sánchez estaba ayer de insomnio con Podemos si se aliaba con ellos. Quiso judicializar el separatismo catalán y aplicar el artículo 155 de la Constitución de acuerdo con Rajoy. El resto de la Historia ya la saben. Puede pasar a la posteridad como el gran traidor, el gran destructor o el gran regenerador y reconstructor patrio. Biden ve niños israelitas con las cabezas cortadas por los malos de Hamas, que no las ha visto en realidad y sigue levantando el muro contra la inmigración que tanto le criticó a Trump. Maduro engaña a los suyos colocando a los españoles del siglo XVI como asesinos de Cristo. Los magnates del petróleo y sus políticos se aprovechan de cualquier movida para subir más y más los precios del crudo. Son cánceres que hay que aguantar en nombre del libre mercado que sólo es libre para los grandes que se pelean por la presa a repartir. Los engaños y las malas prácticas son infinitas.

El Poder -las grandes empresas en general y las tecnológicas en particular, los grandes inversores, en suma- y el poder -los políticos en general, la mayoría de los cuales no es demasiado hostil al Poder- poseen conexiones indudables. Macron en Francia, Draghi en Italia. Ambos proceden de la banca. Debe quedar claro que el Poder/poder es un elemento “superior” de una estructura que se diferencia de los ciudadanos en general porque posee no sólo información sino información interpretada por los expertos que trabajan para ambos poderes. La sociedad del Big Data sirve de poco si no está acompañada por la sociedad del Smart Data. ¿Para qué quiero tantos datos si no los tengo interpretados?

Los poderes, a su vez, mantienen tensiones en su interior aunque estén de acuerdo en asuntos clave como son la política exterior y la socioeconómica que a fin de cuentas se hallan ahí para que el Poder y el poder se conserven. Los ciudadanos se beneficiarán del Poder siempre y cuando coincidan con la sustancialidad de éste, para eso el Poder necesita de los mensajes. Nadie se puede fiar de nadie, precisamente se ha implantado la democracia para que los seres humanos se vigilen entre sí, dado que el humano no es social sino individual, solitario, narcisista y centrífugo, algo que suele conducir a lo que llamamos corrupción y la corrupción se contagia a unos ciudadanos mientras que en otros produce depresiones y desengaños

Del Poder y del poder se puede esperar cualquier cosa. Para empezar, es lógico que en el juego político se utilice cualquier factor que pueda desgastar al contrincante. Y, aunque no sea lógico desde la deontología periodística, tenemos a una prensa que se alía descaradamente con el poder. Lo que se llama periodismo de investigación son supuestos escándalos centrados por lo general en el mundo político, en el poder, no en el Poder porque el Poder está detrás de los medios y además los nutren con publicidad y otras prebendas. Cuando un medio de izquierdas denuncia una incorrección de un alcalde o concejal, da la casualidad que pertenece a un partido de derechas casi siempre. Y al revés si se trata de un medio de derechas. En Andalucía hay unas consignas claras: contra la Junta en el campo de la enseñanza primaria y secundaria y contra la Junta también sobre todo en la sanidad, son los dos factores que más pueden influir en el voto de los ciudadanos. Los sindicatos y los partidos políticos, en este caso, apoyados por medios de comunicación sin ética alguna, que poseen lectores cautivos, no buscan exactamente la crítica constructiva sino que gobiernen quienes les ofrecen más estabilidad laboral y empresarial.

No hay que vivir en Babia ni en lo imaginario. La obligación del Poder es gobernar a los ciudadanos por medio de su control. No es raro que limite sus libertades y derechos. Pero el ciudadano de a pie está ajeno a la verdadera realidad y quien está ajeno a la verdadera realidad se expone a que le roben o le mermen derechos y libertades. El ciudadano de a pie no sólo tiene derechos y libertades sino el deber de informarse y formarse. Si no lo hace actuarán contra él cuando proceda. Entonces el ciudadano de a pie tendrá lo que se merece porque si posee las herramientas para defender sus derechos y libertades y no lo hace, tiene lo que se merece.

Repito: el humano no es social, por tanto, no es solidario, el Poder y el poder representan a un estamento que vela por sus propios intereses y eso incluye sembrar en los ciudadanos ilusiones de libertad y hacer que introyecte ideas y comportamientos.

De todas formas, la defensa de libertades y derechos es asunto de minorías, la mayoría de los públicos padece un hurto de su derecho a la información, la formación y el conocimiento cuando cae presa de un mundo tecnológico sofisticado con el que “juega” y se evade, al tiempo que se le disminuye o anula el valor a las materias que más enseñan a comprender la vida, como la Historia y la Filosofía. No creo que haga mucha falta atentar contra derechos y libertades, el ciudadano común -mayoría- atenta contra sí mismo cuando deja que la herramienta lo posea.

La paradoja es que el Poder y el poder dominan informando y formando porque se lleva a cabo de una manera hiper-abundante, mediante la infobesidad o infoxicación. Y mediante herramientas que estimulan el llamado postureo. Falla por tanto el método de educación, falta seleccionar datos para que no se produzca un shock mental o lo que llamé en mi tesis doctoral “efecto de hibernación” (1994), que es la “

parálisis” psíquica y física del ciudadano ante un mundo muy cambiante, muy complejo, que tiende a producir desvalimientos, es decir, crisis depresivas generales.

Creo que si no se empiezan a comprende estas realidades y otras que sería muy largo de exponer en un texto periodístico de ensayo como el presente, seguirán las depresiones, el estrés, el hastío, el deseo de abandonar el trabajo, de abandonarlo todo. El engaño y el autoengaño son muy poderosos.