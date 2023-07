Puigdemont se pronuncia: «Un día eres decisivo para formar Gobierno en España y, al día siguiente, España ordena tu detención»

Y la respuesta de Puigdemont, desde Twitter, no se ha hecho esperar: "Un día eres decisivo para formar Gobierno en España y, al día siguiente, España ordena tu detención", ha escrito en inglés.

"Pedro Sánchez miente e incumple. Y como ya lo ha hecho varias veces, ¿exactamente qué incentivo tenemos nosotros para hacer primer ministro a un mentiroso y un incumplidor?", añadió Puigdemont, que se anticipó así al debate interno que puede abrirse en JxCat sobre si hay que ayudar o no a investir a Sánchez para evitar una repetición electoral que pueda conducir a un Gobierno PP-Vox.

Puigdemont fue incluso más allá en una entrevista con el diario Ara publicada el 15 de julio: "Pedro Sánchez no será presidente con los votos de Junts, no puede serlo, por muchas razones", afirmó.

Hoy lunes, en plena resaca electoral, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha alejado de nuevo la perspectiva de un posible aval de su partido a Sánchez: "No veo la investidura por ninguna parte ahora mismo", ha dicho en Rac1.

Turull ha emplazado a ERC y al resto del independentismo, cuyos votos son decisivos para decantar mayorías en el Congreso, a aprovechar esta "ventana de oportunidad" para "rehacer la unidad estratégica" y plantear juntos unas condiciones a Sánchez que deben pasar por exigir "amnistía y autodeterminación".

Un precio, sin embargo, que los socialistas no están dispuestos a pagar, como ha dejado claro el primer secretario del PSC y jefe de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, que ha avisado a JxCat de que el PSOE no aceptará ni la amnistía ni la autodeterminación de Cataluña, porque "no son factibles".