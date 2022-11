Qatar rompió el monopolio de la BBC y otros medios occidentales con Al Jazeera TV

Las emisiones de la televisión rusa (RT) y de la Agencia Sputnik siguen censuradas por las democracias occidentales, las mismas que envían a sus selecciones de fútbol a Qatar donde se pisotean derechos humanos que aquí consideramos elementales. Con tal de ir al olor del dinero hasta se cambia el mundial al otoño porque en verano habría más bajas por el calor que goles en las porterías. El dinero y los intereses políticos determinan la coherencia, a ver si Qatar le sigue haciendo sombra a Arabia Saudita que últimamente se entiende con los rusos en asuntos petroleros. Aquí tenemos unos principios pero si nos dejan de gustar sacamos otros de la chistera. Puerca miseria...

Los dineros

Estamos ante el mundial más caro de la historia. Más de 220.000 millones de inversión, según Mundo Deportivo , en información de Ángel Mor Montolio. Ya sabemos lo del dinero, lo han publicado todos los medios. Raquel Calderón, desde Marca lo veía así: la FIFA repartirá más de 200 millones de dólares entre los clubes que cedan jugadores a las selecciones que disputarán el Mundial de Qatar 2022. En total, la máxima entidad del fútbol mundial destinará 440 millones de dólares estadounidenses, con un máximo de 370.000 por jugador. Además, todos los clubes en los que han militado los futbolistas en los dos años anteriores a esta Copa del Mundo recibirán también esta compensación. Tras el Mundial de Rusia en 2018, un total de 416 clubes de 63 países se beneficiaron del programa de la FIFA.

El premio de la FIFA para el campeón está fijado en 42 millones de dólares, la cifra más alta de todos los tiempos para una Copa del Mundo. Ese hito hasta ahora le pertenecía a Francia, que por su título en Rusia 2018 había conseguido 38 millones de dólares.

· Ganador del Mundial: 42 millones de dólares (más de 40 millones de euros).

· Segundo equipo clasificado en el Mundial: 30 millones de dólares (casi 29 millones de euros).

· Tercer equipo clasificado: 27 millones de dólares (casi 26 millones de euros).

· Cuarto equipo clasificado: 25 millones de dólares (casi 24 millones de euros).

· Equipos clasificados de la quinta a la octava plaza: 17 millones de dólares por equipo (más de 16 millones de euros); 68 millones en total.

· Equipos clasificados de la novena a la dieciseisava plaza: 13 millones de dólares por equipo (casi 12,5 millones de euros); 104 millones en total.

· Equipos de la 17 ª posición a la 32 ª: 9 millones de dólares por equipo (casi 8,5 millones de euros); 144 millones en total.

Los jugadores españoles convocados por la Selección tienen una retribución fija por cada partido que dispute el combinado nacional con ellos dentro de la convocatoria, independientemente de si tienen o no minutos. Según El Confidencial, esa cifra por partido es de 25.200 euros por jugador, lo mismo que percibe el seleccionador Luis Enrique, que en este caso, además tiene un sueldo fijo.

La qatarí Al Jazeera TV

Pero Qatar es más importante por haber roto el monopolio de los mensajes informativos que el mundo árabe recibía desde Occidente sobre todo a través de las emisiones de la BBC en árabe. Ese mundo se veía a sí mismo a través de nuestros ojos, no de los suyos. En derechos humanos dejará mucho que desear pero los periodistas de la televisión Al Jazeera han defendido esos derechos en otros campos como el de los derechos del pueblo palestino, aplastado por Israel con nuestra venia, o denunciando corrupciones entre la clase política islámica, lo cual le valió a esos periodistas que los expulsaran de países como Marruecos. Lo que nuestros democráticos medios no se atreven a hacer lo han hecho ellos, los profesionales de la televisión pública qatarí Al Jazeera TV que, sin embargo, como suele ser lógico, no pueden denunciar a quienes les pagan ni a países amigos como Bahréin.

Qatar cuenta con una superficie de 11.600 kilómetros cuadrados y una población que no llega a los cuatro millones de habitantes. Es un emirato absolutista dependiente de Inglaterra hasta el año 1971, eso en Historia es hasta ayer mismo. Los orígenes de Al Jazeera TV se remontan al 1 de noviembre de 1996. Fue fundada por el emir de Qatar, Sheik Hamad bin Califa al Thani que aportó 150 millones de dólares. Es por tanto propiedad: Emirato de Qatar cuya capital es Doha donde se ubica la sede central de la redacción.

Se trata de una televisión Todonoticias que emite información las 24 horas del día. Posee corresponsales en todos los lugares estratégicos del mundo. En 2006 inauguró sus servicios en inglés. Es voz alternativa no sólo para Occidente sino para el mundo árabe. Emitía los comunicados de Bin Laden, proyectados por él mismo lo cual le valió ser calificada por Occidente como una televisión terrorista. Por tanto, tuvo dificultades con EEUU pero también con países árabes. No es confesional.

Se fundó con un pluralismo abundante en su redacción (cristianos, musulmanes, islamistas, marxistas...). Muchos se han formado en Europa (BBC, por ejemplo). Hacia 2009 lanzó un canal de deportes: Al Jazeera Sports. Logró los derechos de la Liga Española y de la NBA de EEUU, entre otros. En España la conocimos como Bein Sports.

En otoño de 2010 el gobierno marroquí decide suspender sus actividades. Acusa a la cadena de dañar la imagen de Marruecos. En enero de 2011 las autoridades de Egipto cierran las instalaciones de la cadena en este país, en el contexto de las protestas contra Mubarak.

A pesar de haber sido considerada como terrorista, en 2013, a través de Current TV, empieza a llegar a 40 millones de personas en EEUU. Al Jazeera compró Current TV por unos 500 millones de dólares. Current TV era propiedad (en un 20%) del exvicepresidente –con William Clinton- Al Gore que se embolsó unos 70 millones. La había comprado al grupo francés Vivendi en 2005. En 2016 decidió cerrar su oferta en EEUU.

La cadena Al Jazeera se transformó en canal de pago y de esa forma logró una considerable independencia del emir. Hoy llega a unos 300 millones de hogares en el mundo islámico. Al Jazeera TV siempre ha sido un fenómeno extraño. Se cuenta que EEUU la quiso comprar para cerrarla y que cuando Colin Power, Secretario de Estado USA, le dijo al emir que la cerrara porque estaba promocionando el terrorismo y otra visión de los acontecimientos distinta a la que ordena Occidente y USA en concreto, el emir le respondió algo así como: “Estamos haciendo lo que ustedes nos han enseñado: la libertad de expresión”. Ahora nos van a distraer con la pelota y unos faraónicos estadios de fútbol, equipados con aire acondicionado y todo. No han reparado en gastos.

Al poder occidental no le mola Al Jazeera y menos RT y Sputnik, pero sí el dinero del emir. Que nos aproveche.