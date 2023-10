Sánchez evita la palabra amnistía y rechaza el referéndum

En todo caso, Sánchez considera que el resultado de las elecciones del 23 de julio reflejan que no se puede aspirar a gobernar el país si no se reconoce la "pluralidad política del Parlamento ni la diversidad territorial", una condición que, a su juicio, la derecha política y mediática nunca ha aceptado.

Asimismo ha calificado la situación en Cataluña como "un conflicto" que se tiene que resolver en el terreno de la política y no "en otros ámbitos", en la misma línea de sus anteriores críticas a la vía judicial del procès.

En este sentido ha señalado que "no hay nadie que se pueda sentir orgulloso" de lo sucedido durante el procés pues fue una crisis que no trajo nada bueno. "Yo no me siento orgulloso y no era presidente sino líder de la oposición", ha señalado. A continuación ha indicado que desde ese momento ha trabajado para buscar el reencuentro entre catalanes y de ellos con el resto de españoles.