Sánchez: «La primera condición para superar este drama es la unidad»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que la primera condición para "superar el drama" del coronavirus es la "unidad" y "desterrar la pelea partidista", y por ello ha pedido "un nuevo clima político", marcado por la estabilidad, que su Gobierno piensa garantizar, pero también por la superación de "viejos clichés".

En su conferencia "España puede" ante un centenar de representantes de empresas, agentes sociales y del mundo de la cultura y la sociedad civil, Sánchez ha asegurado que España necesita a mucha gente "arrimando el hombro". "España puede, si España quiere. Si no todos, al menos muchos, los más", ha añadido.

Sánchez ha defendido los logros de la España constitucional, ya que "no hay justificación para no apreciar lo logrado en estos 40 años de democracia", ha llamado a desterrar la "leyenda negra" que surge de entre los propios españoles y ha remarcado que, en el actual contexto, el Gobierno lo tiene claro: "Elegimos unidad, ni división ni enfrentamiento".

El jefe del Ejecutivo ha advertido a toda la clase política de que la legislatura será larga, porque el gobierno de coalición que preside "puede garantizar la estabilidad del Ejecutivo los 40 meses" que quedan por delante, así que depende de todos el que, además de "estable y dilatada", sea "fecunda". La estabilidad no basta, ha dicho, hace falta unidad porque aguardan "retos enormes, inimaginables, insuperables con las viejas fórmulas".

Con todo, ha dejado claro que no pretende la "unanimidad" --"no soy ingenuo", ha dicho--, de entrada porque "existen fuerzas que se autoexcluyen y antes de cualquier propuesta responden negativamente". Pero también que no pretende que nadie aparque sus creencias, su "escala de valores" o sus preferencias políticas, su progresismo o su "valores tradicionales", pero sí "acompasarlas al momento excepcional" y "compaginarlas" con "un bien superior que es la recuperación del país".