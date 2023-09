Sánchez le muestra el camino a Rubiales: «Se acabó, también para los dirigentes»

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha negado este sábado que "los lamentables sucesos" acaecidos con la polémica del presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, hayan perjudicado la marca España porque la reacción de la sociedad ha sido "ejemplar".

«Uno no puede aspirar a representar a España y dejar mal a España con actitudes y con discursos que nos abochornan y que no nos representan», ha afirmado Sánchez este sábado en Málaga en un acto del PSOE, en referencia al presidente suspendido de la RFEF, del que no ha pronunciado su nombre.

"Creo realmente que la marca España es la reacción ejemplar de las jugadoras de la selección española de fútbol y la reacción espectacular de la sociedad española, que ha dicho junto a ellas 'se acabó', y ese 'se acabó' es con todas las consecuencias, también para los dirigentes que se han visto involucrados en estos lamentables sucesos", ha subrayado Sánchez en un acto del PSOE en Málaga.

Lo ha dicho un día después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) iniciara un procedimiento para sancionar a Luis Rubiales por dos infracciones contra el decoro, sin ver, como sí aprecia el Gobierno, abuso de autoridad en el beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso y los gestos obscenos que realizó en el palco durante la final del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda