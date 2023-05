Santiago Abascal: «Los ilegales, a su país y a los narcos, plomo o cárcel»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este lunes en Ceuta que es necesario una «persecución total» del crimen y ha señalado: «Los ilegales, a su país y a los narcos, plomo o cárcel».

Así se ha expresado en un mitin en la ciudad ceutí para arropar al líder del partido en la ciudad, Juan Sergio Redondo.

«Esto no es Marruecos, esto es España. Ceuta no es Marruecos y nunca será Marruecos si Vox gobierna, basta ya de los intentos anexionistas», ha comenzado Abascal en su intervención, quien ha asegurado que Vox no tiene que ganar por mayoría en la ciudad ceutí.

«Basta con ganar, porque Feijóo dice que gobierne la lista más votada, por lo que, a ver si el PP respeta o se echa en manos de los socialistas o los promarroquíes», ha argumentado.

Ha criticado que el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), «es el hombre de Sánchez en Ceuta, está rendido a la marroquinización de esta ciudad y aquí hay un problema de identidad nacional», tras lo cual ha lamentado que no se defiendan las fronteras y ha dicho que «el mejor muro es detener el efecto llamada, incorporar el Ejército a la defensa de nuestras fronteras y el que entre ilegalmente en España se va».

«Los ilegales, a su país y a los narcos, plomo o cárcel», ha manifestado antes de criticar a Marruecos «porque podríamos llevarnos bien con ellos sin los chantajes de las invasiones migratorias, pero tenemos un presidente del Gobierno dé rodillas ante Marruecos, es un autócrata que cree que su voluntad es ley».

También ha criticado a un Gobierno que «ha desvalorizado la educación», condena a los españoles a la inseguridad, compra a los jóvenes con el bono cultural y pacta con los mismos terroristas».

Ha añadido que España «no puede esperar que llegue el PP para mantener toda la porquería socialista» y ha asegurado que «Vox quiere devolver a los españoles la libertad arrebatada».

Abascal ha lamentado la presencia de agentes de la Policía Nacional, sobre todo en las inmediaciones del hotel donde ha ofrecido su mitin. «He tenido la sensación de estar en Beirut porque nunca en mi vida me ha rodeado tanta policía, parecía como si fuésemos al extranjero», ha dicho.