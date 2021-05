Simón avanza el fin de la mascarilla

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha avanzado que resulta "muy probable" que "en no muchos días" se pueda relajar el uso de mascarilla en los exteriores, en vista de la buena marcha de la campaña de vacunación contra el covid-19 y la situación epidemiológica.

"Es cierto que en exteriores las medidas, como el uso de mascarillas, es muy posible que en no muchos días se pueda ya reducir, pero tenemos que garantizar que los riegos van bajando", ha adelantado el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad en rueda de prensa este lunes.

Aunque ha evitado dar fechas concretas, Simón ha señalado que la buena evolución de la campaña de la vacunación y la bajada de la curva de contagios anticipan que la relajación de medidas podría no estar muy lejana. "No es bueno dar fechas, es bueno dar situaciones epidemiológicas. Podemos prever, con los datos que tenemos, cuándo es posible que esa situación se dé. Estamos evolucionando muy bien, con coberturas de vacunación muy buenas. En un mes estaremos en cifras de inmunización que nos ponen en una situación muy favorable para reducir medidas, siempre y cuando se mantengan otras. Lo que tenemos que ser es conscientes de que hay que ir paso a paso", ha detallado.

Sin embargo, ha puntualizado que todavía no es el momento: "Todavía no tenemos ni una incidencia, ni una cobertura de vacunación, ni una inmunidad comunitaria suficientemente alta como para relajar las medidas de protección personal".

Simón ha apuntado que existen "muchas alternativas" con la obligatoriedad de las mascarillas. "La principal, ahora hay un grupo hipervacunado, el de las residencias. Obviamente en estos grupos se pueden plantear medidas diferentes a los de grupos donde la cobertura de vacunación sea del 30 por ciento o del 60 como en mayores de 60 años", ha esgrimido.

El epidemiólogo ha insistido en la necesidad de acertar, no obstante, en "cuál es el momento adecuado". "Tenemos que ser prudentes, tener cuidado con no poner el carro delante de los bueyes. Hay que tener claro que hay que andar todo el camino y no dar pasos más rápido de lo que nos permiten nuestras piernas", ha metaforizado.

En su opinión, el momento en el que todas las comunidades autónomas estén por debajo de 150 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días podría ser adecuado para plantear esta relajación. "Habrá que modificar el documento de actuaciones porque no incluyen la rápida inmunización por la vacunación. Tenemos que ser conscientes de que vamos a estar ahí pronto, pero que hay que ir paso a paso", ha insistido.

En este sentido, ha vaticinado que "es posible" que "alguna de las medidas se pueda aplicar al total del territorio", como la relajación de mascarillas en exteriores. "Sí que es verdad que, a medida que vamos aumentando la inmunización, se va homogeneizando la situación de todo el país, pero todavía hay diferencias importantes a la hora de tomar decisiones", ha precisado.