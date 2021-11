Simón no ve necesaria una tercera dosis «en general»

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha dicho que "parece que la inmunidad de los que pasaron la enfermedad dura años", por lo que no ve necesario inocularla "en general".

El epidemiólogo ha expuesto por ello que, "desde el punto de vista individual" no se justifica la vacuna de los menores de 12 años. Ha señalado que cabría plantearla desde el punto de vista colectivo, para "reducir la transmisibilidad en la sociedad", pero ha considerado que no es imprescindible ya que "la tercera edad, la más vulnerable, ya está protegida".

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este martes en Zaragoza que la transmisibilidad de la COVID-19 ha disminuido en España gracias a la inmunización de la población por el alto índice de vacunación, y solo la llegada de "una variante que creara alta transmisión" podría provocar una situación de gravedad. Además, ha señalado que no ve necesaria una tercera dosis "en general" y ha indicado que "es mejor darlas a países del tercer mundo".

Simón ha recordado que "necesitamos quince mil millones de dosis" para vacunar a todo el planeta y que "es imposible fabricar tantas", por lo que ha remarcado que es mejor destinarlas a los países subdesarrollados, con un bajo índice de vacunación, antes que a una tercera dosis en los países desarrollados.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha situado el origen de la primera ola del coronavirus en España en Italia. Así, se ha referido a "tres mil españoles, en su mayoría trabajadores, que participaron en la Fashion Week de Milán, del 18 al 24 de febrero, seguidos de la vuelta de estudiantes de Erasmus a finales de ese mismo mes, y los "tres mil italianos que visitaron la feria Arco de Madrid" del 26 de febrero al 1 de marzo.

El director del Centro de Alertas y Emergencias ha afirmado que durante la primera ola "no hubo 226.000 casos, sino 2,3 millones", que no se registraron porque "solo detectábamos uno de cada diez". Ha apuntado que afectó no disponer de tests de diagnóstico porque "Alemania cerró sus exportaciones". Cuando el país germano permitió la comercialización "pasamos a detectar ocho de cada diez", ha afirmado.

El impacto de la Covid-19 vino no solo por este virua sino porque creció la mortalidad por otras patologías, ya que "los hospitales estaban saturados y las residencias no tenían el nivel de medicalización necesario", ha agregado.