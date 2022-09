Solo la mitad de las mujeres que lo necesita pide la baja por dolor menstrual

Por otro lado, el estudio de la SEC revela que el 86,8 % de las mujeres de 15 a 49 años ha mantenido relaciones sexuales en alguna ocasión, con una edad media global del inicio de las relaciones de 18,3 años.

No obstante, la edad de inicio se ha adelantado con el paso de las generaciones: las chicas de menos de 20 años inician sus relaciones a los 16,2 años frente a los 19,7 de las mayores.

Tres de cada diez mujeres mantienen relaciones sexuales uno o dos días por semana, dos de cada diez lo hacen 3 o 4 días por semana, y el 17,9 por ciento mantiene relaciones entre 2 y 3 veces al mes. El 13,8 % lo hace con menor frecuencia y un 14 % no ha mantenido.

Aunque la mitad de las mujeres en edad fértil declara que nunca mantiene relaciones sexuales “sin algún método anticonceptivo” y el 20,2 % señala que no lo hace casi nunca, el 24,9% reconoce que practica sexo sin método anticonceptivo con bastante frecuencia, según los datos de la Fundación Española de Contracepción.

De esas mujeres que no usan método anticonceptivos, un 34 % no los precisa, pero hay más de un 20 % que no lo utiliza aún no queriendo quedarse embarazadas porque, según asegura, tienen efectos secundarios, su pareja no quiere usarlos o por motivos ideológicos, entre otros.

Son ellas las que están más en riesgo de un embarazo no deseado, junto a las mujeres que hacen “descansos” de sus anticonceptivos hormonales. El 67, 5 % las hace por indicación médica, algo que la sociedad médica busca revertir.