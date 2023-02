Tamames piensa invitar a cenar a Sánchez antes de la moción de censura

El economista Ramón Tamames, quien prepara su intervención como candidato en una moción de censura aunque aún no ha confirmado a Vox su aceptación, ha indicado a EFE que piensa invitar a cenar o a comer en su casa antes de la sesión parlamentaria a quien podría relevar como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

«Pienso invitarle a cenar o a comer en casa, para conocernos antes de la sesión. Me parece que es lo normal en personas civilizadas, y el presidente lo es, indudablemente», expone Tamames en una entrevista con EFE este domingo en su domicilio madrileño, en la que subraya que la decisión no está tomada, pero no usa el condicional como tiempo verbal en sus referencias a la moción.

Tamames, doctor en Economía de 89 años que fue diputado por el PCE, cofundador de IU y luego colaborador de Adolfo Suárez en el CDS, se reunirá este martes con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y tras ese encuentro espera «tener ya la luz para decidir el sí o el no» de su candidatura a la Presidencia del Gobierno.

Dice no conocer personalmente a Sánchez, aunque sí se han «carteado alguna vez», y cree que su «obligación como ciudadano» es tratar de que se conozcan mejor con anterioridad; por eso, le invitará a comer en el ático donde recibe a periodistas y a «la intelectualidad» y donde han almorzado Albert Rivera o Alberto Núñez Feijóo.

Tamames discrepa con Abascal en que Sánchez sea un presidente ilegítimo, al haber sido elegido constitucionalmente, por «más de 175 diputados».

Además, cree que el Estado autonómico «ya es para siempre», en contra de la aspiración de Vox, aunque reconoce que con la descentralización competencial en la Constitución «nos pasamos un pelín de rosca», y usa la primera persona del plural como diputado constituyente que fue.

«Veo en Vox una adhesión a la Constitución, a la monarquía parlamentaria, a la unidad de España, casi por encima de todo, y en esos factores coincidimos plenamente, aunque a veces no en la forma», resume, no obstante, Tamames.

Otra concordancia con Abascal es considerar que existe «el intento desde el Ejecutivo de dominar al poder judicial y al legislativo».

Eso redacta estos días en su discurso, para el que busca «el tono, la cadencia, el itinerario» y que está hilvanando «poco a poco: se hacen las piezas y se van ensamblando, y al final hay que introducir insumos no previstos inicialmente», expone el catedrático de Estructura Económica.

No excluye la posibilidad de que diputados «del PP o de Ciudadanos» se sumen a los de Vox a la hora de presentar la moción, pero no hará de forma previa «proselitismo» en ese sentido.

«Solo me pronunciaría en la hipótesis de que llegara esa ocasión», señala Tamames sobre si convocaría elecciones al llegar a la Moncloa o preferiría agotar la legislatura e intentar llevar a cabo el «programa» de actuaciones con el que tiene «que cumplir» en el discurso que está redactando.

Sobre su edad, Tamames prefiere no ponerse «medallas de vitalista», tan solo esgrime: «Hasta el momento la parca me ha respetado y espero que lo siga haciendo una temporada».

«Tenemos en la vida errores, sinsabores que se derivan de los errores, se incrustan en nuestro propio ser, los deglutimos, los metabolizamos; una vida sin errores no existe en ningún sitio, siempre hay errores, cambios de dirección», reflexiona acerca de su pasado.

Rememora que él fue «el primero» que dijo a Santiago Carrillo, su compañero en el PCE, «que había que suprimir de los estatutos la dictadura del proletariado, que con Franco ya era bastante».

Justifica que estaba en el PCE como «único partido que luchaba contra el franquismo» y que se salió al carecer de la evolución que sí tuvo el PCI de Enrico Berlinguer, y achaca a IU que faltara «al juramento del Sábado Santo de 1976, la legalización del PCE, a cambio del reconocimiento de la monarquía parlamentaria y la bandera de Carlos III».

Tamames sostiene que el CDS «acabó de muerte natural» y que «a Ciudadanos le está pasando lo mismo», que está llegando al final «por una serie de errores y falsos cálculos de sus dirigentes».

«Nos pusimos de acuerdo en lo esencial, fue fantástico», sintetiza sobre la Transición, en la que participó en los Pactos de la Moncloa y fue teniente de alcalde de Madrid, y valora tanto la actitud de «los democratizados del régimen anterior», la de Adolfo Suárez y Fernández Miranda, como la de Felipe González y Carrillo.

Sobre el porqué del distanciamiento entre bloques creciente, dice que «habría que preguntárselo a sociólogos, psicólogos y antropólogos», tras reconocer que «hay odio».

«Me gustaría una gran coalición de los partidos principales para resolver conjuntamente los no pocos problemas que tenemos ahora y que se podrían resolver», medita, y añade que para limar el odio solo cabría o bien una gran coalición o bien una mayoría absoluta «bien manejada» del PSOE o del PP.

Ante la cuestión de si su moción de censura iría en contra de ese planteamiento, Tamames recapacita: «Pues puede ser, y algunos dicen que no está bien en un ciclo electoral de locales y autonómicas y poco después generales: no voy a discutir eso».

En cualquier caso, está convencido de que «un repaso a los problemas del país en una moción de censura nunca viene mal» y que puede ser «un suceso importante» en su vida, en la que, confiesa, ha tenido «dos maestros»: el también economista Juan Velarde, fallecido esta semana, por lo que está «muy afectado», y su «amigo» Pío Baroja, cuya foto dedicada a él preside el salón junto a un dibujo de Picasso para su padre.