«Tan abierta que eres, cuando quieras hacemos un trío»

La oposición asegura que este comentario provocó las risas del edil de Vox Carlos Villanueva, además de subrayar que "no pasó desapercibido para otros concejales y concejalas del PP, ni tampoco para las concejalas de Cuidem Godella, Compromís y PSOE" que estaban en la sala en calidad de oyentes.

Según la oposición, algunas concejalas titulares de la comisión consideraron que esta actividad no era adecuada, algo que manifestó Irene Ferré, tras lo que la presidenta de la sesión, Cristina Sarasqueta (PP), le dijo que había que tener "la mente más abierta". La edil de Cuidem Godella contestó que ella tiene "la mente más abierta que muchos miembros de la sala" .

En un comunicado, PSPV, Compromís per Godella y Cuidem Godella explican que el también concejal de Agricultura, Servicios Municipales y Fiestas dijo esta frase el pasado 21 de septiembre, en la comisión de Urbanismo y Asuntos municipales y sociales, mientras se debatía sobre la idoneidad de una actividad realizada en el municipio dirigida a adolescentes .

Por todo ello, defienden que el comportamiento de este edil del PP "no es propio de un representante público y no es digno de representar al pueblo de Godella" y exigen su dimisión inmediata "no sin antes disculparse públicamente": "Su condición de concejal en el gobierno acosando a otra concejala evidencia su falta total de respeto hacia las mujeres".

En caso de no dimitir, los tres grupos urgen al alcalde, José Mª Musoles (PP), a cesarlo inmediatamente. Y respecto al concejal de Vox, reclama su disculpa pública y explicaciones sobre "las risas que le provocaron ese comentario".

Según las formaciones de la oposición, los hechos se abordaron en la junta de portavoces de este pasado martes y "el alcalde insiste en desoír al resto de grupos para proteger a su concejal". "En todo caso, nos invita a tomar medidas legales, cosa que estamos estudiando hacer", advierten.