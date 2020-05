Todas las novedades para la desescalada que entran en vigor hoy

Este lunes 4 de mayo empezará la fase 0 en la mayoría del territorio español, a excepción de las islas canarias de El Hierro, La Graciosa y La Gomera y de la isla balear de Formentera, que pasarán automáticamente a la fase 1.

■ A partir de hoy, estará permitido la apertura de bares y restaurantes para recoger comida a domicilio, sin entrar al local.

Los comercios y locales de servicios de menos de 400 metros cuadrados que permanecían cerrados, como librerías, ferreterías, peluquerías, tiendas de reparación de calzado, las de arreglo de ropa, entre otras muchas, podrán atender al público con un sistema de cita previa con un único cliente por cada trabajador.

■ Se autorizan los entrenamientos para los deportistas profesionales y federados y el entrenamiento básico de ligas profesionales.

En cuanto al transporte público cabe recordar la obligatoriedad de usar mascarillas.

■ En cuanto a las peluquerías y los salones de belleza abrirán también este lunes con avalancha de peticiones de citas, realizadas de forma previa, uso obligatorio de mascarillas.

■ Por otro lado, las reformas del hogar, hasta ahora suspendidas, podrán retomarse el próximo lunes, siempre y cuando la casa esté vacía. Si vive gente no será posible.

■ La movilidad durante esta fase queda circunscrita las islas de La Gomera, La Graciosa, El Hierro y Formentera no podrán salir de su isla para ir a otra de estas “hasta que no se acabe todo el proceso de transición”, excepto los casos contemplados como excepción en el Real Decreto de Estado de Alarma. Los isleños que comienzan el lunes la fase 1 podrán viajar en el coche con los convivientes y, si no lo son, deberán dejar una distancia (un coche de 5 asientos, usar dos) y llevar puesta de la mascarilla.