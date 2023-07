Vox mira a la Moncloa impulsado por los pactos autonómicos con el PP

Los sondeos coinciden en reducir sus 52 escaños actuales en el Congreso de los Diputados hasta situarlos, en el peor de los casos, en 27 asientos, lo que en Vox no se comenta en público al considerar que las encuestas se han convertido en una «herramienta de propaganda y no de predicción del voto» y al confiar en la fidelidad de su electorado.

Aunque el PP no llegan a reconocerlo expresamente, los de Abascal se sienten aliados imprescindibles para conformar un futuro ejecutivo de coalición con ministros e incluso un vicepresidente de Vox, siguiendo el modelo iniciado en la Junta de Castilla y León y replicado luego en otras comunidades.

Tras dos mociones de censura fallidas contra Pedro Sánchez en la legislatura, Vox ve una oportunidad cierta en el adelanto electoral del 23J de desalojarle de la Moncloa, el gran objetivo de estas elecciones para Abascal.

Lo primero es arrebatar el Gobierno a Sánchez y sus aliados, insiste en recordar a Feijóo, a quien le advierte de que no puede gobernar con solo 150 diputados y de que le necesitará para tener una mayoría suficiente. No obstante, garantiza que no habrá bloqueo institucional, si depende de su partido.

Aún así exigirá estar en el Ejecutivo para asegurar, dice, el fin de las políticas «nefastas» e «ideologizadas» de la izquierda y centrar el debate en los que considera los verdaderos problemas de los ciudadanos: inmigración ilegal, la merma del poder adquisitivo, el incremento de los precios de los suministros básicos o la soberanía energética.