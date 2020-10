Vox suspende una reunión con la Junta tras el ‘no’ de Casado

Vox ha fracasado este jueves con su moción de censura al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al no obtener más votos que los 52 de sus diputados, ya que el PP de Pablo Casado se ha desmarcado de lo que ahora considera la "derecha populista" y del "odio".

"Hasta aquí hemos llegado", ha exclamado el líder de la oposición para diferenciarse y aislar al partido de Santiago Abascal, en el debate en el Congreso de una moción de censura de Vox que ha mutado en cordón sanitario de todo el arco parlamentario en su contra.

Tras dos años de "insultos", el PP rompe con un partido que según Casado busca suplantarles. Pero no lo lograrán, les ha advertido: "No somos como ustedes porque no queremos". Porque el PP, ha agregado su líder, no quiere ser "otro partido del miedo, la ira y la bronca".

A Abascal -ha proseguido- le ha salido el "tiro por la culata" con una moción que buscaba disparar "contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años".