¿Vuelve el uso obligatorio de la mascarilla?

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reconsidere el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores y ha insistido en la necesidad de que se utilice esta protección hasta que la población esté "vacunada globalmente".

En una entrevista que publica este domingo el Grupo Noticias, el lehendakari recuerda que el decreto ley del Gobierno que exime del uso de la mascarilla en determinados lugares tiene que ser convalidado el miércoles por el Congreso. "Es una buena ocasión para que el Gobierno español reconsidere esta cuestión", subraya.

Urkullu reconoce que nadie esperaba el elevado número de contagios que se están produciendo, que achaca a la velocidad de contagio de la variante Delta, aunque destaca que en esta ocasión no está afectando al sistema sanitario como en anteriores olas.

Preguntado por si considera que el Ejecutivo debería imponer de nuevo el estado alarma responde que habrá que valorar la incidencia de la variante Delta en otros indicadores, pero señala: "A mí no me dolerían prendas si hubiera que hacerlo".

Considera que si la situación "se tuerce" en el ámbito sanitario habría que poner sobre la mesa alguna otra medida y dice: "No sé si tiene que ser con el estado de alarma pero en todo caso que sea un paraguas para el conjunto del Estado".

Se necesita, añade, una visión de conjunto y herramientas después de que los tribunales superiores de las comunidades autónomas hayan fallado "una cosa y la contraria" sobre los toques de queda.



El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha advertido de la aceleración en el ritmo de contagios de COVID-19 en la ciudad en esta última semana, que está conllevando una mayor presión hospitalaria; y ha pedido a la población recuperar la prevención y el cuidado que había hace unos meses contra el virus, así como el uso de la mascarilla «claramente».

«En espacios cerrados, siempre; en espacios abiertos, si hay aglomeración, también con mascarilla; y evitar aglomeraciones, respetar la distancia social, no estar a menos de metro y medio», ha sostenido De la Torre en su mensaje dominical en redes sociales, recogido por Europa Press.

Ha admitido que se está produciendo una «mayor necesidad de hospitalizar y un incremento en las UCI», con unos datos, trasladados por el delegado territorial de Salud y Familias, Carlos Bautista, de que entre los ingresados en estas UCI hay jóvenes: «Hay jóvenes de veintipocos y treinta y pocos; impacta, preocupa ver esas noticias», ha subrayado el alcalde.

Por todo ello ha pedido recuperar ese cuidado y prevención de hace meses y no olvidar la mascarilla, siempre llevarla en espacios cerrados y en abiertos si no hay aglomeraciones. También ha recordado que a los no vacunados la COVID-19 «les ataca, les afecta más o menos gravemente pero algunos sufren las consecuencias claramente».