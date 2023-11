¿Y si los «ricos» dejamos tranquilo a Pedro Sánchez?

Escuché y vi por la tele todo el discurso de Pedro Sánchez. Y no escuché a todos los demás porque el AVE me estaba esperando para llevarme a Madrid, tenía trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos, cuyo nombre peligra. Cuando terminó el presidente y asistí también a las impresiones que nos ofrecieron las portavoces del PP y de Vox me di cuenta de lo poco que se pide para ser político. Qué pensaría Cicerón. Ambas mozas estaban en la Cámara, a fe mía que las vi. Yo sin embargo me hallaba sentado cómodamente en un sofá. No sé si pegué alguna cabezada sin darme cuenta porque me dio la impresión de que no habíamos escuchado el mismo discurso.

Ellas, parece como si trajeran ya en la cabeza lo que iban a decirle a la prensa desde antes de empezar el acto parlamentario. Igual que Patxi López, ¿eh? Que por nada te llaman ahora machista y yo no soy machista, soy un macho europeo, que no es lo mismo. Bueno, vamos a dejar esto, no tiene importancia, pero comprendo por qué cada vez hay menos personal que quiere ser periodista. Estarán hartos de escuchar lo que saben que les van a decir, a mí me pasaba lo mismo en su momento.