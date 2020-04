¿A qué plataforma me suscribo? Las alternativas más allá de Netflix

Pocos conocen que el gigante del comercio electrónico fundado por Jeff Bezos es también una plataforma de televisión por internet a la que se accede con la suscripción de Amazon Prime.

De hecho, sus producciones se han ganado el respeto de la crítica y han arrasado en entregas de premios como los Globos de Oro y los Emmy, que han alabado especialmente sus comedias "Fleabag" y "The Marvelous Mrs. Maisel".

La británica "Fleabag" se coronó en los últimos Emmy como la mejor comedia, con la mejor actriz protagonista de la temporada. Con un argumento aparentemente sencillo, el de una mujer soltera que vive una crisis de identidad en medio de la agitación de Londres, la ficción ofrece momentos desternillantes, giros de trama y una ácida crítica a la vida moderna.

Por su parte, "The Marvelous Mrs. Maisel" triunfó de la misma manera en los Emmy anteriores, aunque en esta ocasión la comedia viaja atrás en el tiempo hasta un Nueva York de mediados del siglo XX en el que su protagonista decide ser comediante después de separarse de su marido, con todo lo que supone en aquel momento.

Y la tercera opción aplaudida de Amazon no es ni comedia, ni trata del presente ni del pasado. La distópica "The Man in the High Castle" recrea un mundo imaginado en el que Japón y la Alemania Nazi habrían ganado la II Guerra Mundial. Se basa en un relato de Philip K. Dick y cuenta con Ridley Scott en la producción, todo un guiño a "Blade Runner".