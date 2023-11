Aparición del monje espectral en la carretera de Cantillana-El Pedroso

En muchas ocasiones el investigador, el divulgador o el periodista, accede a testimonios de personas que han tenido vivencias realmente sorprendentes. No habría tiempo material para investigar todos los casos que llegan a la mesa de redacción pero si se le puede dar cabida y espacio así como, en muchas ocasiones, poder desplazarse al lugar donde ocurrió lo imposible.

Suelo, una vez a la semana, en función de mi tiempo, investigar un caso y también de volver sobre mis pasos en otros. En esta ocasión era un lector el que contactaba conmigo y me hacía partícipe de su experiencia.

“Buenas tardes José Manuel. Mi nombre es XXX. Soy de Sevilla y me he decidido a contarle una experiencia que considero extraña por si tiene conocimiento de que le haya ocurrido algo similar a otra persona.

Esto me sucedió en el año 2014, no recuerdo exactamente el mes y día pero tuvo que ser en el comienzo del verano, final de primavera y si se que fue un viernes puesto que yo trabajaba en una empresa radicada en la Sierra Norte y ese día los responsables comerciales de la distintas zonas de España teníamos una reunión muy temprano en dicha empresa.

Este hecho ocurrió cuando me dirigía muy temprano ya que hacía poco que el sol inundaba la mañana, por la carretera que une Cantillana con el Pedroso, la A-432 y a no muchos kilómetros de Cantillana. Esa carretera, creo que la conocerá, tiene muchas curvas y también algunas pequeñas rectas y es de un solo carril por sentido, no es precisamente una carretera para ir a una velocidad alta.

Pues después de una curva me encontré una pequeña recta, la carretera a mi izquierda daba a una zona de campo sin más, extensa y sin ninguna construcción a la vista y a nivel de la carretera y a mi derecha (en dirección El Pedroso) la carretera tenía una pared de tierra que iba bajando de nivel según avanzaba con el coche.

Lo extraño me ocurrió cuando al salir de dicha curva , a velocidad bastante mesurada, vi a la derecha, unos metros adelante, en una pequeña incisión hacía dentro de la pared de tierra una figura marrón de pie, conforme me acercaba a muy pequeña velocidad (No venía ningún vehículo detrás mía) fui divisando mejor dicha figura y era un fraile de pie sobre unas peñascos y mirando en dirección a la carretera donde yo venía pero no se inmutaba cuando estaba llegando ni me miró ni hizo gesto alguno, estaba totalmente quieto, sin hacer gesto ni nada, además allí no podía parar ningún vehículo, era imposible, ni había edificio cercano ni nada parecido, era como si no fuese con él.

Además, lo vi perfectamente, era el típico fraile, con el hábito marrón y cinturón y además no era muy mayor, con barba y pelo negro. Cuando pasé y me alejaba sentí como un repelús que me duró bastante rato. Una vez llegué a mi empresa aproveché un momento de descanso y a una compañera de administración que es de El Pedroso le pregunté si en esa carretera o esa zona había algún convento o similar y al preguntarme y contarle lo ocurrido me dijo muy sorprendida: «Lo has visto» «Se te ha aparecido». No volvimos a hablar de ese tema.

Hace años de esto pero tenía ganas de contarlo. Gracias por su trabajo. Cualquier cosa estoy a su disposición”.

Muchas han sido las horas que hemos invertido en esta carretera y el enigma sigue sin dar pistas de las razones por las que se manifiesta esta presencia, quizás en poco tiempo podamos arrojar luz a la misma, entre tanto sigue siendo un misterio.